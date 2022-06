Cumplió 30 años: así luce hoy Giorgio Cantarini, el actor que interpretó al niño de La vida es bella

Giorgio Cantarini saltó a la fama en el año 1997 cuando encarnó al pequeño Giosué en el film La vida es bella. Su destino pareció estar predeterminado para que su popularidad sea en una de las películas más icónicas de la industria cinematográfica. El film, producido por Roberto Benigni, realizó un casting previo en búsqueda de ese niño, que se publicó en un diario y tuvo más de mil aspirantes para ese puesto.

Giorgio Cantarini, protagonista de "La vida es bella" Foto: @giorgiocantarini

Los tíos de Giorgio, al enterarse de esa noticia, pensaron inmediatamente en él por las características requeridas para el personaje. Con la autorización de sus padres al ser menor de edad, presenció la audición y cautivó la mirada de Roberto, que entró en un dilema de cómo contarle la oscura trama a este chico. Ni por asomo, él hubiese imaginado lo que iba a ser su camino. “Me lo contaron como un cuentito, que era una historia sobre buenos y malos”, graficó a un medio de Italia sobre lo que era un guion basado en el holocausto judío.

En medio de la cuarentena, donde las personas debieron afrontar el aislamiento obligatorio, los canales de televisión se encargaron de revivir algunas películas históricas y en ese catalogo apareció La vida es bella, que muestra la historia de un hombre encargado de construir una historia paralela y tapar lo que realmente sucedía a su pequeño hijo en un campo de concentración nazi. Al año siguiente, la película se llevó tres galardones de los Oscars y generó que Benigni, actor y partener de Cantarini, se consagre con la premiación de mejor actor.

Actualmente, su perfil de Instagram cuenta con 40 mil seguidores y dentro de su bio personal, él se define como “Libre pensador. Ciudadano del mundo”. Su feed se compone de varias fotos que lo ven asociado a la moda, a los paisajes y en algunas ocasiones, sus stories lo muestran en una faceta de docente, donde lee fragmentos de cuentos a todo el público de su red.

Giorgio Cantarini, el actor que protagonizó a Giosué en "La vida es bella" Foto: @giorgiocantarini

En una entrevista que le concedió al medio El Mundo, Cantarini admitió cómo siguió su carrera actoral: “En los casting, los directores me conocían, pero se habían quedado con mi imagen de niño. Solo me presento a trabajos de calidad hoy. Tuve un pequeño papel en Lamborghini, The Legend, de Bobby Moresco, con Antonio Banderas y Alec Baldwin. Fue bonito volver a rodar a lo grande. Además, llevé al teatro El montaplatos, de Harold Pinter, con mi amigo Miguel Ángel Gobbo Díaz. Después, rodé como protagonista la serie de la Rai Aus-Adopta un estudiante”.

A sus 30 años, la residencia suya se divide entre Italia y los Estados Unidos, donde estudió en la New York Film Academy para ganar experiencia en un rol más de director y conseguir algunos contactos para continuar activo en su profesión. Por otra parte, aprovecha su estadía en el país de Norteamérica para visitar a algunos familiares que viven en la zona de Los Ángeles. “Mi sueño es trabajar en Italia, en todos los continentes y en todos los países”, manifestó, a modo de deseo.