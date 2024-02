escuchar

Edición tras edición, las comparaciones entre los jugadores de la casa de Gran Hermano son inevitables. La admiración hacia los personajes más icónicos del juego es reiterada y constante. Desde Marianela Mirra hasta Gastón Trezeguet, pasando por el llamativo control del juego de Cristian U o la resiliencia de “Alfa”, las estrategias están a la orden del día. Y cada cual arma la suya según su conveniencia.

Dentro de la casa de Gran Hermano (Telefé) se pudo ver, a lo largo de las emisiones que se sucedieron desde 2001, la traición, la estrategia, la inteligencia y los movimientos por conveniencia. Ahora, una particular actitud de Juliana Scaglione, mejor conocida como Furia, desató la inevitable comparación con el reconocido jugador que planeó su salida de la casa y, ante la desesperación de los fanáticos, logró volver a entrar: Cristian Urrizaga... mejor conocido como Cristian U.

Furia se habría quitado el micrófono para así lograr la autonominación

Si bien a Furia se la viene comparando hace tiempo con Cristian U, en esta oportunidad, una curiosa manera de replicar una actitud del exjugador llamó poderosamente la atención. Se trata de la autonominación. En ediciones pasadas, la posibilidad de enviarse de manera autónoma a placa de nominación existía y era reiteradamente utilizada por los jugadores, ya que ellos consideraban que si su tiempo en la casa había culminado, sería decisión del público sacarlos de la misma.

Sin embargo, esta estrategia también servía para presionar y, así, eliminar a otro jugador. Es decir, el participante se colocaba en placa para que la gente que lo apoyara votara a otro participante y así lograba su cometido: sacarlo del juego. No obstante, esta maniobra está prohibida desde hace varias temporadas porque producía que se perdiera la magia de nominar al otro y hacía que el juego cayera en la redundancia de nominarse a uno mismo constantemente.

Cristian U. marcó una época en Gran Hermano por sus estrategias

Pero una particular actitud de Furia revivió la autonominación en esta edición. La jugadora reveló que Gran Hermano estaba silenciando su micrófono y entonces ella decidió quitárselo. Según creen los televidentes, Furia habría simulado un enojo con el “dueño” de la casa para ser sancionada intencionalmente. Tras una disputa por un paquete de cigarrillos, la jugadora habría apagado su micrófono y, luego de tres llamados al confesionario -los cuales no respondió- habría logrado su cometido.

“Gente, quedé nominada. Necesito apoyo para este fin de semana. Me nominé por estrategia, a ver si funcionaba lo del micrófono. No como Gran Hermano me hizo quedar. Me hizo quedar como que yo había comprado mal cigarrillos. Veremos qué sucede. Necesito su apoyo. Básicamente es: no me voten”, anunció la jugadora ante las cámaras para revelar su verdadera intención.

La astucia de Furia supera a la de sus compañeros. Cuando Nicolás se tapó el micrófono para decirle algo a uno de los jugadores, la sanción fue ir a placa de nominación directa. Tiempo después, Furia le dedicó unas palabras a una de las cámaras y dijo que “ya había descubierto cómo autonominarse”.

Por su parte, el panelista de La Noche de los Exs (Telefé) elogió constantemente el juego de la competidora y cree que se merece ganar por su obstinación: “Ella es brava y picante, pero el control del juego lo está teniendo de punta a punta”. “Opino que Furia tiene una personalidad demasiado marcada como la mía, mucha calle, mucho golpe en la vida. Es muy inteligente y visceral, por eso la comparan tanto conmigo”, aseguró el consagrado como mejor jugador de Gran Hermano y afirmó que “ella es Furia U”.

Furia irá a placa para ver si su estrategia funciona

Para Cristian U., la jugadora está recorriendo el mismo camino que él en su momento. Él cree que no es lo mismo jugar “para el adentro”, que consiste en “enamorar” a 20 personas, que jugar para “el afuera” y encolumnar a miles. Esto sería lo que, a su parecer, Furia estaría haciendo bien. Además, la hermanita protagoniza desencuentros sostenidos con algunos de los jugadores, vacíos, aislamientos y presenta un carácter tenaz. Es por ello que miles de fanáticos sueñan con que la estratega sea la última en apagar las luces de la casa más famosa.