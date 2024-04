Gran Hermano: las peleas y momentos más picantes de Furia en el reality

Escuchar

Cada edición de Gran Hermano (Telefe) es única e irrepetible. Los acontecimientos que ocurren dentro de la casa provocan todo tipo de sensaciones en los televidentes, sobre todo cuando distintas personalidades convergen en un mismo espacio de aislamiento por tanto tiempo. Las diferencias y consecuentes pleitos entre los jugadores revelan cómo los fans se unen -o alejan- de los diferentes bandos.

Furia, la eterna rival de la casa

Este año, un particular personaje se dio a conocer gracias a este reality. Se trata de Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, quien logró tanto el apoyo como, en la misma medida, el descontento de gran parte del público. Tal fue el caso que hubo gente que hasta recaudó dinero para eliminar a los jugadores que la participante decidía dejar fuera de juego.

Gran Hermano: Furia fue acusada de hacer macumbas Captura

Pero el odio de muchos de los seguidores del programa también se hizo presente, sobre todo en redes sociales, donde varias de las actitudes y comentarios de Furia fueron sumamente repudiados. Por eso, a continuación, algunos de los conflictos más fuertes que tuvo la jugadora a lo largo de su estadía en la casa.

El primer conflicto de Furia: la “cachetada” al “Paisa”

En las primeras semanas de juego, Furia ya se había puesto la casa completa en su contra. De esta manera, y para generar polémica dentro del programa, la hermanita se acercó a Williams -a quien este conflicto le costó la expulsión de la casa- y simuló pegarle en la cara. Luego se pudo comprobar que la reacción desmedida del jugador no tenía fundamento.

El primer conflicto de Furia: la “cachetada” al “Paisa” Telefe

“¿Qué flasheas la c***? ¿Me vas a venir a pegar así? ¿Para qué pegás así? ¿Qué pegás?”, gritó Williams mientras sus compañeros lo agarraban para controlarlo. “¿Qué te pegué? No te pegué, bol***. Fue un cachetazo nomás”, le respondió Furia. Inmediatamente en las redes se viralizó el clip con la noticia de que habría una severa sanción, ya que la agresión física no está permitida en Gran Hermano y puede llevar a la expulsión inmediata.

Esta situación devino en una sanción para ambos, poniéndolos en placa de nominación directa, sin la posibilidad de ser salvados. Como se mencionó anteriormente, por la brusca reacción del jugador es que fue eliminado por el público. Allí comenzó a evidenciarse el poder de Furia para eliminar a los jugadores que se pusieran en su contra.

Las “macumbas” de Juliana en la cocina de la casa: Isabel encontró una y se enfureció

Otra de las principales enemigas de Furia fue Isabel, por supuesto, antes de su regreso en el repechaje. Tal era el vacío que le hacían a Juliana en la casa que ella comenzó a encarar acciones que molestaran o inquietaran a sus convivientes.

Isabel encontró unos ajos en agua y descubrió que era una macumba de Furia: “No crean en esas cosas”

Fue Lisandro, otro eterno contrincante de la doble de riesgo, quien le mostró, en un recipiente cerrado, siete ajos en agua. “Los chicos encontraron una macumba. Yo pregunté qué hacían estos ajos acá con agua y Lucía dijo que era una macumba de Furia”, contó Isabel y agregó: “No crean en esas cosas, chicos”. “Hay siete ajos, debe ser por los siete chicos”, aseguró Lisandro.

Isabel le pidió a los demás de su grupo que dejaran la macumba a la vista, para que Juliana se enterara de que la habían encontrado. “Hay que picarle el ajo y ponérselo en la comida”, bromeó Lisandro en represalia contra la joven doble de riesgo. “Yo no quiero tener problemas, ya hablé ayer con ella”, admitió la mujer, justificando el motivo por el que no quiso enfrentar a Furia tras encontrar el ritual.

Este enfrentamiento tuvo un desenlace bastante civilizado, ya que ambas pudieron hablar en un “careo” determinado por Gran Hermano e hicieron las pases, luego de decirse lo que le molestaba a cada una de la otra.

Los comentarios racistas de Furia contra el Chino, Martín Ku

Cuando Furia estaba enemistada con los hombres de la casa, un desafortunado comentario se viralizó y expuso a la jugadora como racista y discriminadora. Los enfrentamientos por el consecutivo liderazgo de Martín Ku habían generado molestia entre las “furiosas” y esto fue motivo de disputa constante entre las chicas y el denominado “Imperio Romano”, compuesto por Isabel, Sabrina, Lisandro y el mencionado Martín.

Fue entonces cuando una actitud de Furia molestó al joven de padres orientales (la madre es de China y el padre de Taiwán). Juliana comenzó a hablar por el teléfono rojo con acento chino a modo de broma, hecho que molestó demasiado a Martín. Previo a la burla, Catalina, otra de las “furiosas”, le preguntó al Chino cómo era el nombre de su madre. Luego de eso, Furia comenzó a fingir que hablaba con la mujer y le dijo “que lo viniera a buscar”.

Más tarde, Martín Ku les contó enojado lo sucedido a Sabrina y Denisse. Bautista también estaba presente y confirmó que la broma fue de mal gusto. “Jodeme a mí, pero no te pongas a burlarte de mis viejos”, aseguró el Chino y continuó: “Rompeme las pel*** a mí, no te pongas a joderla a mi vieja, cruzaste varios límites, no cruces este. Que sigan largando su veneno”.

El fuerte cruce entre Manzana y Furia a los gritos en la casa: “No necesito colgarme de tus tetas”

Si bien nunca fueron grandes amigos, luego de que los familiares les enviaran palabras de aliento a los jugadores, el famoso cantante de RKT, Manzana, provocó a Juliana hasta el cansancio. El desencuentro se dio en el living de la casa, donde ambos se pelearon rodeados de sus compañeros. Inmediatamente y sin entender bien qué sucedía, Agostina les preguntó a los dos qué era lo que estaba pasando, ya que el doble sentido de la jugadora tendió a confundir a sus convivientes. “Qué ventajera que sos, eh”, le repitió el cantante, a lo que Furia respondió: “Él me dijo que me callara la boca”.

Luego, la pelea continuó y Manzana acotó: “Yo no tengo miedo de que me nominen, sé que todos te tienen miedo, pero yo no”. A lo que Juliana respondió: “Nadie me tiene miedo, soy un ser humano igual a todos (…) y si decís que me tienen miedo es porque me están dando poder”. Lejos de que todo se tranquilice, Juliana fue hasta el patio en busca de más. “Te dije que no necesitaba de tus pechos ni del pelo de ‘Lisandra’ para treparme de nada”, le gritó y siguió: “Decile a Lisandro que querés venir a nuestro grupo”. Ante eso, los usuarios de X afirmaron que Manzana catalogaba de “trepadora” a la joven porque buscaría pelearse con él por su fama.

El eterno y violento conflicto con Agostina que terminó en abandono

Agostina Spinelli se caracterizó por ser una de las jugadoras más explosivas de esta edición. Desde la salida de Catalina y Carla, la participante sintió que se quedó sola en la casa y rápidamente buscó aliarse con Lisandro, a quien también se le habían ido sus mejores amigas, Isabel y Sabrina. De este modo, Agostina comenzó a distanciarse de Juliana y a encontrar diferencias que la hicieron, finalmente, abandonar el juego.

El eterno y violento conflicto con Agostina que terminó en abandono

Uno de los motivos por los cuales Agostina decidió abandonar la casa de Gran Hermano es porque no quería vivir con “alguien que la amenazó de muerte”, respecto a Furia. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer, que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo: ‘Te voy a matar’”, detalló la mujer policía en el confesionario.

Agostina se fue por miedo a Furia Captura

Tras la abrupta salida de la casa, se conoció que Agostina planeaba realizarle una denuncia a Juliana por violencia, sin embargo, se supo que la producción del programa habría hecho un acuerdo con la exjugadora para que esto quedara en privado.

La historia de amor y odio entre Cata y Furia que termina de la peor manera

El conflicto entre la examigas, Catalina y Furia, escaló a un nivel de violencia imperdonable. El desencuentro que se generó a partir de la entrada de Walter “Alfa” no tuvo vuelta atrás. Tal fue así que las jugadoras quedaron enfrentadas en placa, produciendo la inminente salida de una de ellas.

Además, este lunes a la mañana, Furia criticó con un desubicado comentario a su compañera y dejó entrever que no soportaba que todos quisieran eliminarla del juego. ‘’Catalina es una mog*** y ustedes son unos boludos, porque yo nunca los cag...é, váyanse a cag...r”, les gritó a los hermanitos mientras ordenaban la comida que habían recibido por el presupuesto semanal.