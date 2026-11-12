Iván Noble festejó el cumpleaños de su hijo Benito y tomó a todos por sorpresa: “Felices 21, grandote de mi corazón”

El cantante Iván Noble conmemoró los 21 años de Benito, el hijo que tuvo con la actriz Julieta Ortega. El músico compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram, donde posó junto al joven frente a un mural de Diego Armando Maradona. El exlíder de Los Caballeros de la Quema acompañó la publicación con una dedicatoria breve pero cargada de afecto: “Felices 21, grandote de mi corazón”.

La elección de la locación, vinculada con la figura del ídolo futbolístico, subrayó el interés de Benito por el deporte, una actividad que integra su rutina personal. Por su lado, Julieta Ortega utilizó sus redes sociales para sumarse al festejo. La actriz publicó una fotografía de la infancia de su hijo con el mensaje: “Feliz cumple, te amo”. Pese a la finalización de su vínculo sentimental años atrás, ambos padres mantienen una relación de respeto mutuo y acompañan de cerca el desarrollo de Benito en su camino hacia la vida adulta.

Iván Noble tomó a todos por sorpresa al mostrar el cambio físico de su hijo Captura Instagram (@ivanoble)

En la actualidad, Benito estudia Educación Física y realiza la formación para poder ejercer como personal trainer. Por fuera de este ámbito, se metió de lleno en la producción de shows tanto con su abuelo paterno Ramón Bautista “Palito” Ortega como con su padre, donde incluso participa de las giras al viajar directamente con ellos en los micros. Incluso, el joven realiza tareas como asistente de escenario, una labor que cumple principalmente junto al artista de 85 años.

Noble enfatizó su postura sobre la crianza y la autonomía de los jóvenes, ya que el músico aseguró que evitó marcarle una profesión determinada o presionarlo hacia el mundo de la música. Su enfoque se basa en el consejo del boxeador Joe Louis, a quien cita con frecuencia: “Simplemente hacé lo mejor que puedas con lo que tengas”. Con esta filosofía, el cantante intenta brindar herramientas a su hijo sin imponer destinos ni vocaciones. Para el autor de éxitos como Avanti morocha, la etapa actual de Benito implica un periodo de transición donde el joven busca definir su identidad personal tras dejar atrás la infancia.

Iván Noble y Julieta Ortega mantienen una relación cordial por la crianza de Benito Instagram @ivanoble

El artista reflexionó sobre cómo los padres deben reducir la intervención en las decisiones de sus hijos a medida que ellos crecen. Según su mirada, el rol paterno consiste en permanecer cerca mientras el joven construye su propio camino con las experiencias sumadas. La celebración del cumpleaños número 21 visibilizó este vínculo caracterizado por el orgullo y la complicidad, aspectos que el músico dejó expuestos frente a su audiencia en las plataformas digitales.

De esta manera, tanto Iván Noble como Julieta Ortega reafirmaron su compromiso afectivo y el apoyo incondicional hacia los proyectos futuros del joven en este inicio de su etapa adulta. La repercusión en redes sociales permitió a los seguidores de ambos artistas celebrar esta instancia familiar, un reflejo de la evolución del joven ante los ojos del público. El respeto por las decisiones personales de Benito marca el presente de esta dinámica familiar consolidada a pesar del paso del tiempo y las distintas trayectorias de sus protagonistas.