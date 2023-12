escuchar

A un poco más de un mes de la repentina muerte de Matthew Perry, una de sus exparejas, Julia Roberts, se pronunció por primera vez al respecto. La ganadora del Oscar salió con la estrella de Friends entre 1995 y 1996, luego de grabar una breve participación en la recordada sitcom.

“ El repentino fallecimiento de alguien tan joven es desgarrador ”, dijo la actriz a Entertainment Tonight. “ Creo que, ya sabés, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de forma positiva lo mejor que podamos ”, añadió.

El actor conoció a Roberts cuando le ofrecieron un papel temporal para uno de los episodios de Friends, el cual se iba a emitir luego del Super Bowl. En ese momento, ella aceptó hacerlo solo si podía ser parte de la historia de Chandler Bing, el personaje interpretado por Perry. “Todos me recibieron muy bien, como una especie de personaje único, y fue un momento muy divertido”, dijo Roberts a ET sobre la grabación, añadiendo que tiene “muchos buenos pensamientos y sentimientos” sobre su paso por la comedia.

En sus memorias publicadas en 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry escribió algunas líneas sobre su breve romance con la estrella de Mujer bonita. En un principio, para conquistarla, le envió a Roberts tres docenas de rosas con una nota sobre lo emocionado que estaba por tenerla en la sitcom que protagonizaba junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc. La actriz le respondió diciendo que quería algo más que flores.

Matthew Perry relató que vivió un romance con Julia Roberts X: @davidcinema97

“ Su respuesta fue que si le explicaba adecuadamente la física cuántica, aceptaría estar en el programa ”, escribió. “Al día siguiente, le envié un artículo sobre la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento, y solo una parte era metafórica”.

Roberts quedó encantada y ambos iniciaron una relación de tres meses mediante faxes diarios, en un intercambio que muy pronto se tornó romántico. “ No era raro que leyera estos faxes tres, cuatro, y por momentos hasta cinco veces, sonriendo ante aquel papel como un imbécil. Era como si la hubieran puesto en este planeta para hacer sonreír al mundo, y ahora, en particular, a mí. Sonreía como un quinceañero en su primera cita ”, recordó Perry. “Estaba claro que nos habíamos metido en un buen lío”.

Los faxes se convirtieron en llamadas telefónicas que a veces duraban más de cinco horas. Al poco tiempo, celebraron juntos el Año Nuevo de 1996 en la finca de Taos, en Nuevo México. Perry confesó que se sentía el “rey del mundo” junto a la estrella, sin embargo, sus problemas con las drogas y el alcohol le impidieron continuar su relación.

Julia Roberts hizo una aparición en la segunda temporada de Friends, como Susie Moss NBC

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí”, admitió. “Siempre estaba seguro de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, torcido, no era adorable. Así que en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts ”, confesó.

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre. El actor, que tenía 54 años, habría fallecido ahogado mientras se encontraba en el jacuzzi, relajándose luego de una mañana de deporte. Según informaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ, los resultados preliminares del examen toxicológico al cadáver no detectaron la presencia de metanfetaminas ni de fentanilo en el organismo. Sin embargo, aún restan pruebas más exhaustivas que deberán determinar la presencia, o no, de otras drogas ilegales y si Perry presentaba en su organismo elevados signos de algún medicamento recetado. De acuerdo a lo informado, este tipo de resultados podrían demorar entre 4 y 6 meses, y con ellos el forense podrá determinar la causa de muerte del reconocido artista de Hollywood.

LA NACION