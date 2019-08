Jaime Bayly: "Antes de morir, me gustaría que mi madre pudiera aceptarme" 04:50

El reconocido escritor y periodista peruano Jaime Bayly reconoció a LA NACION que siente una fuerte distancia con sus padres, al punto de considerarse "un exiliado y un intruso" en su propia familia. "Sentía que yo no encajaba ahí", señaló. Y confesó: "Antes de que mamá o yo partamos, me gustaría que pueda aceptarme tan imperfecto como soy".

Tal como contó en una entrevista con el psicólogo y conductor de Terapia de noticias, Diego Sehinkman, él quedó muy marcado por la relación con sus padres. Y profundizó: "Mi mamá quería que yo fuera cura y mi papá yo creo que quería que fuera militar, o por lo menos que fuera como él: coleccionista de armas, cazador y amante de los safaris. Yo no podía ser cura ni cazador de animales. Trataba pero no podía, así que fui una doble decepción para mis padres".

Bayly recordó que su mamá le preguntaba cosas como: "¿Por qué nos has ido a comulgar?" o "¿qué pecado horrendo has cometido?". "Me tenía que confesar ante ella, le tenía que contar que me había masturbado y para ella eso era desolador. Me pedía que no lo hiciera, pero a los 12 o 13 años, ¿cómo dejar de hacerlo, no?", añadió.

Para este periodista la mejor entrevista que hizo en su vida fue a ella. "Hablamos risueñamente de todo lo que nos divide: de su fe y mis dudas, de su certeza de que yo debería ser presidente de la Nación y mi escepticismo al respecto, de mis libros que no lee. Ella no ha podido terminar nunca ninguno de mis libros, y ya son bastantes". Desde 1994 hasta hoy lleva publicados 20 libros, entre novelas, cuentos, poesía y crónica.

Entonces, Bayly disparó: "Antes de morirme, me gustaría que mi madre me dijera: 'Leí tu libro y me encantó. Llegué hasta al final. Me reí, me conmovió o no me disgustó'. Me encantaría que ella me dijera eso, pero hasta ahora no he podido". Según contó, si bien ella le dice: "basta de escribir de mi", él lo hace porque la ama y piensa en ella todo el tiempo.

"Un fracasado"

La relación con su padre también era un reflejo de sus convicciones y pasiones. "Me pedía que le disparase a un venado y yo tenía el venado en la mira, pero no podía apretar el gatillo", contó. Para el periodista lo que ocurría era que él "era demasiado apocado, sensible y delicado". "Eso a mi padre lo ofendía", dijo.

Y agregó: "Me decía cosas dolorosas, principalmente que yo no era un hombre, que era una señorita o una bailarina de ballet y que iba a ser un fracasado y un perdedor". Según dijo, su padre "dividía al mundo entre ganadores y perdedores". "No tenía ninguna fe en mí", remató.

"No sé cómo no me maté de una sobredosis"

En la entrevista, también dijo que "la fama es un veneno peligroso". "Perder el anonimato y entregar tu espíritu a la tribu de caníbales que somos es un riesgo alto. Te van a devorar y no serás más lo que eras, y acaso lo echarás de menos". Según reflexionó, él sobrevivió a este sistema. "Me los comí yo, yo también soy caníbal".

"Estoy más contento que nunca", reconoció. Sin embargo, Bayly confesó que, antes de conocer a su esposa Silvia, "no tenía ganas de seguir viviendo". "No le veía sentido ninguno a mi vida. Tomaba muchas pastillas cada noche porque ya no quería despertarme. No sé cómo no me maté de una sobredosis".

En cuanto al panorama político del país, Bayly dijo que le preguntaría a Mauricio Macro si seguiría en política si pierde y a Alberto Fernández por qué no vive en su propia casa. "Cuando un amigo te presta su casa, estás en deuda con ese amigo y no es bueno deber favores cuando vas a ser presidente de la Nación. Que pague las cuentas suyas él mismo", añadió.

Además, opinó: "Cristina fue muy clarividente en elegirlo y él ha sido un excelente candidato. Cristina no hubiera sacado tantos votos". Y siguió: "Alberto no es un títere, yo creo que va a gobernar él". Para este intelectual, "la bomba que dejó Cristina ya le estalló a Macri, y Macri no le dejará una bomba activada a Alberto, sino que le va a dejar una economía mucho más saneada que la que él recibió hace cuatro años".

