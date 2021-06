La Voz: las lágrimas de Soledad Pastorutti al recordar a su abuela

Algunas jornadas de La Voz Argentina (Telefé) se caracterizan por estar empapadas de emoción. Esta vez fue el turno de Soledad Pastorutti de protagonizar un momento de recuerdos, ternura y lágrimas luego de que Agustina Vita llegara al reality para interpretar un tema de Teresa Parodi.

Luego de que completara su performance en la audición a ciegas, logró que Ricardo Montaner se diera vuelta para sumarla a su equipo. No obstante, la emoción llegó de la mano de la popular cantante folclórica. “Quiero agradecerte porque esta canción es muy especial. Cuando yo la ensayaba lloraba”, le indicó Pastorutti.

“La canción está dedicada a su abuela Emilia, que más la apoyo en su carrera como cantante”, explicó. Luego, se animó a cantar unas estrofas y junto a Vita empezaron a protagonizar un dueto que emocionó al estudio entero. La voz de la Sole se adueñó del momento y las estrofas escritas por Parodi les despertaron a todos recuerdos de sus familias.

Soledad no pudo evitar cantar esta canción

“Qué hermoso cantás, Sole”, la elogió Montaner. “Yo pienso mucho en mi abuela cuando canto esta canción. Ella vive en un pueblo anterior al mío y siempre que vuelvo le toco bocina. Ella sabe que con ese bocinazo llegué bien a mi casa”, compartió la cantante.

Mientras que la participante lloraba y la Sole se emocionaba, llegó el momento de dejar los recuerdos de lado e ir a lo técnico. “Por la única razón que no me di la vuelta es porque había una respiración descontrolada”, precisó. No obstante, Vita sigue en competencia y formará parte del equipo de Ricardo Montaner quien pidió su voz porque consideró que ella es “la cantante más afinada que escuchó en la competencia”.

LA NACION