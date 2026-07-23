Javier Bardem volvió a hablar de la Argentina en medio de las críticas tras la final del Mundial

En medio de la oleada de ataques y acusaciones internacionales hacia la Argentina, el actor Javier Bardem salió a aclarar sus dichos durante una entrevista en la que no sólo mostró su apoyo a España, sino que también apuntó contra la selección albiceleste. El intérprete resaltó el “cariño” que tiene por muchos argentinos y vinculó las críticas al país con el apoyo del presidente Javier Milei a Israel.

“Dije que me parece injusto que, debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional —y, a veces, muy orgulloso— que ha demostrado por el criminal de guerra [Benjamin] Netanyahu (primer ministro de Israel), mucha gente apoye al equipo contrario”, explicó.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el actor consideró que es “injusto” que se juzgue a la selección argentina por las actitudes del jefe de Estado. “Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de los argentinos”, declaró.

El video que publicó Bardem

La polémica con Bardem comenzó cuando, tras el resultado de la final del Mundial 2026 en el que España ganó 1 a 0, publicó una fotografía del delantero español Lamine Yamal con la bandera de Palestina en los festejos de Barcelona por el título de liga española que el club catalán consiguió antes del inicio de la Copa del Mundo.

Días más tarde, en una entrevista con un streaming local, reiteró sus críticas al gobierno mileísta, pero reconoció que “hay muchos argentinos que no apoyan a Milei”. Asimismo, elogió a los jugadores del seleccionado europeo por “representar la diversidad” de España, y apoyar “el respeto a los derechos de colectivos y de pueblos que necesitan voz”.

A partir de los cuestionamientos que surgieron de sus declaraciones, este jueves Bardem publicó el video en el que aclaró lo sucedido: "Nunca dije ni diría que la Argentina es un país xenófobo o racista. Eso nunca salió de mi boca y nunca saldrá, porque yo por la Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico y actoral, en el aspecto social, en el aspecto político y en el aspecto personal".

Y ejemplificó: “En el aspecto político, por ejemplo, la Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país por el proceso que se hizo de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura. Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se hizo, desgraciadamente”.

Bardem, en el campo de juego luego de que España gane la final DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La Argentina, en ese sentido, así como en muchos otros, es inspiración y referencia”, destacó al tiempo que resaltó la “calidad indiscutible” del fútbol.

Para cerrar, explicó que una gran cantidad de personas importantes en su entorno es de origen argentino. “Viven allí o viven también es España, y significan tanto para mí en todos los niveles: creativos, artísticos, personales, intelectuales, emocionales… Son gente a la que admiro, respeto y quiero muchísimo”, aseguró y sumó: “Para mí es importante que queden claras todas aquellas cosas que nunca dije y nunca diría. Por el respeto y cariño que tengo hacia el pueblo argentino”.