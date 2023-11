escuchar

Luego del triunfo del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje del domingo contra el ministro de Economía, Sergio Massa, El Indio Solari hizo dos posteos que generaron polémica en las redes sociales. Ligado a las ideas del oficialismo y defensor de Cristina Kirchner, el músico publicó en primer lugar una imagen sugestiva tras conocerse el resultado de los comicios y, con posterioridad, un texto divulgado en 1990 por la revista “Cerdos y Peces” que afirma: “Somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad”.

El primero de los posteos, que muchos usuarios vincularon directamente con el resultado del balotaje, consiste en la imagen de un grupo de burros a la que Solari tituló con el nombre científico del animal: “equus asinus”.

Ante dicha difusión, un usuario cuestionó: “Ah, ¿somos todos burros ahora? Sigo pensando que los artistas es mejor que sigan haciendo lo que saben... música. Cuando se ponen de un lado o del otro, no suma ¿Al final es buena la democracia o no? ¿O cuando pierden no sirve?”. En tanto, otras voces replicaron: “¿Qué hacen bardeando al Indio por tener una posición política? ¡Como si en las canciones no estuviera claro el antifascismo desde el momento cero!”.

Con posterioridad, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hizo una segunda publicación que volvió a generar reacciones contrapuestas. En esta ocasión, el cantante difundió una tira que la revista “Cerdos y Peces” sacó a la luz en enero de 1990, que lleva por título “¿Cuánto te pagan por izar la bandera?”.

“Somos el miedo de los gobiernos que mienten en nombre de la verdad” es la frase con la que empieza el texto y prosigue: “El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo que mutilan el estado de ánimo e impiden la emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas que reside en mecanismos impersonales. El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que se robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total . El de esos varones sensatos y ‘prácticos’ que desean dejar su huella en la historia y creen solamente en lo que pueden forzar y controlar”.

Más tarde, la tira continúa en la misma tónica: “Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses cuando alguna institución nos pisotea. El miedo de quienes temen a los cambios pues su status depende de la rutina y del tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas adoptando siempre sus supuestos básicos”. Y remata: “Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del Imperio y estamos encantados ¡encantados!”.

De nuevo, el posteo generó comentarios a favor y en contra. Uno de ellos escribió: “Sos un artista increíble. Te escucho hace 24 años, que no es poco, te admiro y te respeto... pero JAMÁS apoyar al gobierno del hambre, de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad, de la corrupción... Los argentinos decidimos NUNCA MÁS volver a lo mismo: queremos una Argentina mejor ¡VIVA LA LIBERTAD!”. En tanto, otro cuestionó: “Me parece increíble que exista gente que le guste la música del Indio y no tenga comprensión lectora”.

