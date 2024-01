escuchar

El Indio Solari cumplió hoy 75 años y saludó a sus seguidores a través de un mensaje de Instagram. Nacido el 17 de enero de 1949, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encuentra retirado de los escenarios pero sigue activo en lo que respecta a crear nueva música.

En el día de su natalicio, el Indio respondió a un posteo que se había hecho desde la cuenta de fans Los Redondos en Fotos, que decía: “El 17 de Enero pero de 1949, hace 75 años, nacía en Paraná (Entre Ríos) Carlos Alberto Solari, hijo de José Solari y Celina Estelita Choy. En la década del 50, la familia Solari se mudó a La Plata, ciudad en la cual el Indio pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar la mejor banda del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde Entre Ríos para el mundo, el Indio Solari, la estampita Redonda. Por eso brindamos. Feliz cumpleaños Carlos”.

Tras ese posteo, el Indio respondió: “¡Gracias a todos! Son mis pulsiones de vida”. Luego, en otro mensaje, sumó: “Son un regalo de la providencia”.

La carrera musical de Carlos Alberto Solari comenzó alrededor de los años 70 de la mano del grupo musical que cofundó junto a Eduardo Federico “Skay” Beilinson: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda es considerada una de las más influyentes e icónicas del rock nacional, con una decena de hits que forman parte de la cultura popular como “La bestia pop”, “Vencedores vencidos”, “Jijiji”, “El pibe de los astilleros”, entre otras.

En 2001, tras lanzar nueve discos de estudio, el grupo se disolvió. Unos años después, el Indio reapareció con una nueva banda: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. También tiene otro proyecto llamado El Mister y los Marsupiales Extintos.

A fin de año, Solari publicó dos canciones nuevas que llevan la firma de El Mister y los Marsupiales Extintos. Las canciones se llaman “Poco-loco” y “Réquiem alegre”. “Te gusta ser más que correcto, ser fantástico y fenomenal. Tus días buenos terminaron y no hay nada, nada que hacer”, comienza diciendo “Poco-loco”.

En julio de 2023, el Indio había lanzado cinco canciones: tres con El Mister y los Marsupiales Extintos (“Novedades obsoletas del Kamarada Amor”, “Falta tan poco para nada” y “Cantar de la mala salud”) y dos con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (“Amar... sanar” y “La marcha que les debía”).

“No quiero ser un artista que esté peleando en el escenario”

Hace un año, en entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock, el Indio Solari habló sobre su Parkinson: “Me maltrata menos que a otra gente, por que uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, señaló el músico. “Desgraciadamente para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”.

Solari descartó en esa oportunidad una vuelta a los escenarios: “En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, expresó.

“Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, aclaró.

Sin embargo, el Indio confirmó que seguirá haciendo música desde su estudio. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones. A mí lo que más me gusta, es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo”, sostuvo.

