Jesica Cirio sorprendió al revelar el peculiar procedimiento estético al que se sometió: “Me lo hago una vez por año”

Jesica Cirio sorprendió a sus seguidores al contar la particular intervención estética a la que se sometió. “Me hice un láser en las partes íntimas”, reveló la modelo para anunciar que se había realizado un rejuvenecimiento vaginal. Según explicó, es algo que hace una vez al año.

A fines de la semana pasada, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), quien hace unas semanas confirmó que está separada de su exmarido, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, subió una historia a su cuenta de Instagram para contar las novedades.

En el video, se la puede ver sobre una camilla con una bata, visiblemente contenta y con una sonrisa en el rostro. “Ahora sí. Ya salí de la intervención. Fueron 15 minutos, muy rápido”, comenzó a decir Cirio. Luego, continuó: “Les cuento de qué se trata: me hice un láser en las partes íntimas, que te ayuda a rejuvenecer y a mejorar la piel”. Según indicó: “Está buenísimo”.

Asimismo, aseguró que no es la primera vez que se somete a este tipo de intervención estética. “Yo me lo vengo haciendo todos los años. Me lo hago una vez por año”, detalló. Para completar, explicó los motivos por los que se somete a esta intervención: “Más allá de cuidarnos por fuera, también tenemos que cuidarnos por dentro, y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar”.

Qué es el rejuvenecimiento vaginal

El rejuvenecimiento vaginal es un procedimiento que se realiza para estrechar el canal vaginal, que muchas veces se agranda con los partos. Conocido como ginecoestética en términos más abarcativos, tiene como objetivo, tal como señala esta nota de LA NACION “desandar el paso de los años y de los partos en el aparato genital femenino, así como también resolver algunos problemas funcionales que puedan estar obstaculizando la vida sexual”.

Según explican en el sitio web del Sanatorio Finochietto, “tanto en la perimenopausia, postmenopausia y puerperio, la pérdida de concentración del colágeno y elastina de la vagina, así como la disminución de los niveles de estrógenos, influyen en el aumento del diámetro y pérdida de tensión vaginal, además favorecen la sequedad de la misma”. En este sentido, aclaran que esto afecta la “calidad de vida sexual”.

El rejuvenecimiento vaginal con láser es “una técnica no invasiva y segura que consiste en el remodelamiento del canal vaginal por el efecto térmico de láser, generando nuevas fibras elásticas, mejorando la tonicidad por activación del colágeno y la lubricación por la neoformación de vasos sanguíneos”, destacan desde el centro sanitario.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, separados

A mediados de junio pasado, Jesica Cirio decidió responder en sus historias de Instagram y confirmó el fin de su relación con el padre de su hija, Martín Insaurralde: “No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”.

Asimismo, agregó: “La realidad es que después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”.

“Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho y ella para nosotros es lo más importante del mundo”, sostuvo. Además, destacó: “Martín es un excelente padre. Fuimos súper felices en estos 10 años de relación. Pero, bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”.

La modelo y el político hicieron pública su relación en 2013 y mantuvieron desde entonces un bajo perfil respecto de la pareja. El 6 de noviembre de 2014, se casaron y formaron una gran familia con Martín, Rodrigo y Bautista, los tres hijos mayores de él, fruto de su relación anterior con Liana Toledo.

Tres años después, la conductora se convirtió en madre por primera vez con la llegada de Chloe (5), la hija que tiene en común con el actual Jefe de Gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires.

