escuchar

Este martes, Andrea Rincón publicó en sus redes sociales un polémico descargo tras asistir al estudio de Intrusos (América) para una entrevista que nunca sucedió. En su video, la actriz repasó los mensajes que le enviaron desde la producción y la coordinación para hacer un “mano a mano” con Florencia de la V. No obstante, al verse ofuscado, se retiró sin aparecer en pantalla. Ante ello, en las últimas horas, la conductora le respondió tajante y aseguró que todo fue un “malentendido”.

La palabra de Flor de la V tras el malentendido en Intrusos

La visita de Rincón a Intrusos era para charlar mano a mano con Flor de la V para no “exponerse a todo tipo de preguntas”. Eso era lo pautado, según comprueba el mensaje que mostró Andrea de su manager en donde aclara los detalles de la entrevista. Al llegar al estudio, lo que le dijo la producción fue que estaría en el piso con los demás panelistas y eso desató la furia de la actriz.

A pesar de la indignación de Rincón por no salir al aire, en diálogo con LAM (América), la conductora del programa, aclaró lo sucedido. “Siento que fue un teléfono descompuesto, algo que no tengo idea porque pasó al aire y hubo un malentendido entre la nota, creo”, inició Flor. “Yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso. La verdad que lo lamento”, añadió.

“En un momento de repente no la vi más. La vi a Soledad Bayona, pero se fue. No tengo en claro lo que hablaron con ella o lo que pactaron para hacerle la nota, pero la verdad que yo confío en mi producción y que no tuvieron mala intención con eso”, completó la conductora.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre la reacción de sus panelistas y sus comentarios en las redes sociales, De la V contestó: “No me dijeron nada. Hasta ahora no tengo bien en claro qué pasó. Ella después me escribió un mensaje y no tenía problema en hacer la nota, por lo que fue un gran malentendido. Y no sabía lo de Pampito [Sebastián Perello Aciar] y lo de Guido [Záffora]”. En tanto, la conductora aseguró que le escribió personalmente después del hecho y le pidió disculpas en nombre del programa.

Minutos más tarde, De Brito deslizó en directo el mensaje que recibió de Laura Ubfal acerca de la salida de Rincón del estudio. “‘Andrea y yo’, dice, ‘no tenemos ningún problema y yo hoy no estuve. La nota estaba pactada a superfavor, superbuena onda por el tema de los actores y la ficción’”, leyó al aire el conductor.

En tanto, luego del testimonio de Ubfal, Pampito también habló con Ángel de Brito y se refirió al mensaje que posteó en su cuenta de Twitter luego del episodio con Rincón. “¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste que hubo maltrato a una productora?”, consultó De Brito al tiempo que el panelista de Intrusos respondió: “Después de lo que publiqué, Andrea habló conmigo y me explicó su punto de vista y por qué se había sentido así. Hay un punto en el que la comprendo. Pero, nada justifica el maltrato y los gritos a la producción que existieron”.

Pampito habló sobre la polémica salida de Andrea Rincón de Intrusos

Además, Pampito contó que si bien el trato entre la productora y la actriz se llevó a cabo hace tiempo, en un primer momento se le propuso un “mano a mano con Flor”, lo cierto es que esa opción, según aclaró el periodista, se cayó con el correr de los días. Por lo tanto, en este punto, remarcó que la actitud de Rincón es entendible. “Ella dice que durante muchos años en la tele y en Intrusos, la trataron muy mal. Y ella sabemos que tiene un pasado muy oscuro, de adicciones. Y en ese momento, ella se sintió muy vulnerable. Me explicó que cuando le dicen algo, se agarra de lo primero porque le da miedo ir a la tele, porque no quiere que le vuelvan a faltar el respeto. Y ante cualquier cosa que se corre de lo que le proponen, se pone como rígida. En eso la comprendo”, expresó.