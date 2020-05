La actriz y el conductor de Monster Garage se casaron en 2005. Se divorciaron cinco años después cuando ella se enteró de las infidelidades de él.

En 1999, en el programa Entertainment Tonight, le preguntaron a Sandra Bullock si sentía que había una única persona indicada para ella en el mundo . La actriz, interpretando de manera irónica el papel de una mujer angustiada, gritó: "¡No sé!". Luego confesó que le tenía "un miedo mortal al matrimonio". No se equivocó: la única vez que se casó, el asunto terminó en un divorcio después de enterarse que su marido la había engañado en varias oportunidades.

En pareja con el fotógrafo Bryan Randall, la actriz parece haber logrado la serenidad. Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

El escándalo sucedió en 2010, diez días después de que Sandra ganara el Oscar por su actuación en la película Un sueño imposible y hasta e agradeciera el amor a su marido con lágrimas en los ojos durante el discurso del premio. Cuando se enteró del affair de su esposo con una modelo llamada Michelle "Bombshell" McGee, la actriz abandonó la casa que compartían en Los Angeles y se instaló en lo de su hermana, en Texas.

El episodio se transformó en un doloroso descubrimiento: James no solo la engañaba en el garage de su casa, sino que ya venía coleccionando terceras en discordia . El periódico Los Angeles Times aseguró, en aquella época, que el esposo de Bullock era un gran consumidor de páginas de citas de Internet donde buscaba mujeres "tatuadas, de pechos grandes y que estén buenas" . La revista People reveló que una stripper de 35 años llamada Melissa Smith también tuvo otro affair que duró varios meses.

Avergonzado por el escándalo y luego de pasar una estadía en una clínica de rehabilitación por su adicción al sexo, Jesse James envió un comunicado a People en el que admitía toda la responsabilidad: "Debido a mi falta de criterio, merezco todo lo malo que me está pasando. Les he causado a mi esposa y a mis hijos un dolor y una vergüenza más allá de lo imaginable. Estoy profundamente triste por haberlo hecho. Espero que algún día tengan el corazón suficiente para perdonarme", escribió el marido arrepentido.

Unas semanas después, en abril de 2010, la actriz presentó a su hijo adoptivo Louis en la tapa de People . Allí reveló que ella y James comenzaron juntos los trámites de adopción pero que todo se terminó cuando él arruinó el matrimonio.

La pareja se conoció a fines de 2003 cuando ella llevó a su sobrino a Monster Garage, el reality show de él, que no utiliza un nombre de fantasía sino que realmente es familiar lejano del famoso forajido americano llamado, claro, Jesse James. Al parecer, los dos se enamoraron a primera vista.

Motoquero y súper tatuado, dueño de una tienda de ropa llamada West Coast Choppers, James tenía ya tres hijos cuando empezó la relación con Sandra en 2004. Unos años antes, la actriz había dicho que era muy escéptica respecto del matrimonio porque quería hacerlo una sola vez. Por otro lado, en el año 2000, en una entrevista al sitio Cinema , Bullock aseguró: " No necesito un hombre para ser feliz . Pero me toma un tiempo darme cuenta de eso. No necesito encontrar un hombre para progresar como ser humano".

Con estos comentarios como antecedentes, muchos se asombraron cuando la pareja se casó a poco más de un año y medio de conocerse, el 16 de julio de 2005. Se trató de una fiesta sorpresa para los invitados que no tenían idea de que estaban asistiendo a una boda.

Bryan Randall es un discreto fotógrafo además de haber trabajado como modelo. Crédito: Instagram

Hoy, la ganadora del Oscar mantiene una relación de convivencia desde hace cinco años con el fotógrafo Bryan Randall . En 2015, adoptó a Laila y fue elegida por Reuters como la mujer más hermosa del mundo.