LA NACION

En fotos: de Margot Robbie y el detalle que sorprendió a todos al silencio de Luis Miguel al ser consultado por un tema candente

La protagonista de Cumbres Borrascosas deslumbró en la premiere del film en Los Ángeles con una joya que perteneció a Elizabeth Taylor; mientras tanto, en Madrid, el cantante mexicano fue visto en Madrid junto a su novia, Paloma Cuevas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Margot Robbie sorprendió con un curioso detalle en su look, en la premiere de Cumbres Borrascosas en el TCL Chinese Theatre de Los ángeles
Margot Robbie sorprendió con un curioso detalle en su look, en la premiere de Cumbres Borrascosas en el TCL Chinese Theatre de Los ángelesJordan Strauss - Invision
Margot Robbie causó un verdadero impacto en la premiere mundial de Cumbres Borrascosas que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Teatro Chino de Los Ángeles. En primer lugar, porque dejó en claro que es la reina del method dressing; y luego porque completó su look con una joya legendaria que alguna vez perteneció a Elizabeth Taylor
Margot Robbie causó un verdadero impacto en la premiere mundial de Cumbres Borrascosas que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Teatro Chino de Los Ángeles. En primer lugar, porque dejó en claro que es la reina del method dressing; y luego porque completó su look con una joya legendaria que alguna vez perteneció a Elizabeth TaylorFREDERIC J. BROWN - AFP
Robbie junto a Jacob Elordi, su coprotagonista en Cumbres borrascosas. El actor acompañó a la perfección el look de la actriz, un diseño de Schiaparelli hecho a medida. En cuanto a la gargantilla -la Peregrina de Cartier y el colgante de corazón Taj Mahal- fue un regalo que Richard Burton le obsequió a Taylor durante su matrimonio
Robbie junto a Jacob Elordi, su coprotagonista en Cumbres borrascosas. El actor acompañó a la perfección el look de la actriz, un diseño de Schiaparelli hecho a medida. En cuanto a la gargantilla -la Peregrina de Cartier y el colgante de corazón Taj Mahal- fue un regalo que Richard Burton le obsequió a Taylor durante su matrimonioFREDERIC J. BROWN - AFP
Tal como hizo con Barbie, desde que arrancó la gira promocional de Cumbres Borrascosas Robbie eligió acudir a una de las estrategias de moda cada vez más frecuente en Hollywood: adoptar una estética alineada con el personaje que se interpreta. Así, Robbie acude a los grandes diseñadores para lograr la impronta de Catherine Earnshaw en la alfombra roja
Tal como hizo con Barbie, desde que arrancó la gira promocional de Cumbres Borrascosas Robbie eligió acudir a una de las estrategias de moda cada vez más frecuente en Hollywood: adoptar una estética alineada con el personaje que se interpreta. Así, Robbie acude a los grandes diseñadores para lograr la impronta de Catherine Earnshaw en la alfombra rojaFREDERIC J. BROWN - AFP
Robbie junto a Emerald Fennell, la actriz, guionista, productora y directora británica que se encargó de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas. En declaraciones a Fandango que tomó Deadline, Fennell admitió haberse tomado libertades creativas porque “ no se puede adaptar un libro tan denso, complicado y difícil” como el de Emily Brontë
Robbie junto a Emerald Fennell, la actriz, guionista, productora y directora británica que se encargó de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas. En declaraciones a Fandango que tomó Deadline, Fennell admitió haberse tomado libertades creativas porque “ no se puede adaptar un libro tan denso, complicado y difícil” como el de Emily BrontëFREDERIC J. BROWN - AFP
La directora lució impecable enfundada en un traje de saco estructurado y falda larga en negro con ribetes rojos
La directora lució impecable enfundada en un traje de saco estructurado y falda larga en negro con ribetes rojosFREDERIC J. BROWN - AFP
La modelo, actriz y muy amiga de Margot Robbie, Cara Delevingne, apostó por un vestido compuesto por un corset y una falda negra brillante que lució con unos guantes largos a tono
La modelo, actriz y muy amiga de Margot Robbie, Cara Delevingne, apostó por un vestido compuesto por un corset y una falda negra brillante que lució con unos guantes largos a tonoFREDERIC J. BROWN - AFP
La cantante y compositora británica Charli XCX tuvo a su cargo la banda sonora del film; para la ocasión, optó por un vestido en tono oro, con corset y falda abombada con sobrecapa de tul beige
La cantante y compositora británica Charli XCX tuvo a su cargo la banda sonora del film; para la ocasión, optó por un vestido en tono oro, con corset y falda abombada con sobrecapa de tul beigeFREDERIC J. BROWN - AFP
Luis Miguel pasa sus días en Madrid en compañía de su novia, la empresaria y diseñadora Paloma Cuevas. La pareja fue interceptada por un grupo de periodistas en la puerta de Freixa Tradición, un famoso restaurante de la ciudad. El cantante iba vestido íntegramente de negro y llevaba unos guantes negros para protegerse del frío, mientras ella lució un vestido a tono con detalles dorados
Luis Miguel pasa sus días en Madrid en compañía de su novia, la empresaria y diseñadora Paloma Cuevas. La pareja fue interceptada por un grupo de periodistas en la puerta de Freixa Tradición, un famoso restaurante de la ciudad. El cantante iba vestido íntegramente de negro y llevaba unos guantes negros para protegerse del frío, mientras ella lució un vestido a tono con detalles doradosG3/The Grosby Group
Si bien los periodistas intentaron consultarle sobre las acusaciones que pesan sobre Julio Iglesias, Luis Miguel optó por el silencio. Sin dar declaraciones pero de todos modos sonrientes, se retiraron después de saludar al chef del lugar en un auto que los esperaba en la puerta
Si bien los periodistas intentaron consultarle sobre las acusaciones que pesan sobre Julio Iglesias, Luis Miguel optó por el silencio. Sin dar declaraciones pero de todos modos sonrientes, se retiraron después de saludar al chef del lugar en un auto que los esperaba en la puertaG3/The Grosby Group
Luego de que trascendiera la noticia de que Quinton Aaron se encuentra en estado crítico y pelea por su vida, su compañera de elenco en Un sueño posible, Sandra Bullock, fue vista en Los Angeles caminando por la calle seria y pensativa. La actriz llevaba una gorra de beisbol y lentes oscuros
Luego de que trascendiera la noticia de que Quinton Aaron se encuentra en estado crítico y pelea por su vida, su compañera de elenco en Un sueño posible, Sandra Bullock, fue vista en Los Angeles caminando por la calle seria y pensativa. La actriz llevaba una gorra de beisbol y lentes oscurosBackgrid/The Grosby Group
Este lunes trascendió que Quinton se desplomó en su domicilio en Atlanta después de que, según informes, comenzó a perder sensibilidad en las piernas mientras subía las escaleras. El actor fue hospitalizado de inmediato, donde se encuentra intubado y con soporte vital. Unos días después, Bullock fue vista junto a Peter, su guardaespaldas
Este lunes trascendió que Quinton se desplomó en su domicilio en Atlanta después de que, según informes, comenzó a perder sensibilidad en las piernas mientras subía las escaleras. El actor fue hospitalizado de inmediato, donde se encuentra intubado y con soporte vital. Unos días después, Bullock fue vista junto a Peter, su guardaespaldasBackgrid/The Grosby Group
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”
    1

    María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”

  2. Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después
    2

    Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después

  3. Gisele Bündchen celebró el primer año de su hijo con Joaquim Valente con un inédito álbum de fotos
    3

    Gisele Bündchen celebró el primer año de su hijo con Joaquim Valente con un inédito álbum de fotos

  4. De las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París
    4

    En fotos: de las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París