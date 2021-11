Jey Mammon reveló el inspirador mensaje que le daría a su yo adolescente

Noche tras noche, Jey Mammon se sienta en el estudio de Américay ve desfilar en frente suyo a un sinfín de personalidades del mundo del espectáculo, siempre buscando la anécdota más graciosa o intentando conseguir las mejores historias de sus invitados. Sin embargo, el sábado le tocó intercambiar el lugar y fue él quien debió dar las respuestas. En un cara a cara con Andy Kustnezoff, el humorista compartió algunos de los detalles más emotivos de su vida.

No hay tema que escape a las bromas de Jey. Su humor es aplicable a todo y no es la clase de persona que utiliza el famoso “con eso no se jode”. Sin embargo, PH: Podemos hablar (Telefe) fue una oportunidad que usó el artista para compartir su lado más serio.

Jey Mammon suele estar del lado del entrevistador en su programa, Los Mammones gentileza América

Como era de esperarse hubo eventuales chistes, muchos sobre su pasado activamente religioso y a su situación sentimental actual. Pero, llegado uno de los momentos más emotivos de la noche, decidió compartir un conmovedor mensaje sobre su identidad sexual.

Con todos los invitados parados alrededor de una fogata y las luces tenues, Andy presentó la consigna: “Si pudieras viajar a un lugar del pasado, a cualquier momento, ¿A dónde irías?”. En respuesta, Jey eligió visitarse a él mismo como un adolescente y en el marco de la trigésima marcha del orgullo LGBTIQ+ en Argentina, quiso realizar una mención especial a lo que en su vida significa este sentimiento.

“Quiero aprovechar que hoy fue la marcha del orgullo”, comenzó, con la voz tomada por la emoción pero firme y segura. “Me gustaría viajar a mi infancia, adolescencia y me gustaría hablarle a ese adolescente y decirme que los tiempos van a cambiar mucho, que va a estar buenisímo y que me tengo que sentir orgulloso”, agregó.

Frente a la mirada atenta de los presentes y con los ojos brillantes, prosiguió con su emotivo mensaje: “Pero no de ser gay sino de poder vivir con libertad quien soy sin que me importe lo que piensen los demás, o lo que sientan o lo que razone el otro”.

“A mi me tocó vivir una etapa mucho más inmadura, pero yo se que hay mucha gente mucho más atrás que la pasaron infinitamente pero”, dijo, reconociendo el sufrimiento de aquellas personas que por haber nacido en una época en donde la diversidad sexual estaba mal vista aún en la actualidad no pueden celebrar su identidad libremente.

Jey Mammon estuvo como invitado en PH, podemos hablar

Pensando en que, hoy en día puede mostrarse con la cabeza en alto, Jey manifestó: “Le diría estate orgulloso. Porque el orgullo no radica en ser parte de una diversidad. Ni de ser gay, mujer, hombre, trans o bisexual. Sino en ser vos. Ese es el orgullo”.