Jey Mammon reveló la picante situación que vivió con el plantel de Boca en un avión

Este jueves, Jey Mammon hizo una sorpresiva confesión al aire de Los Mammones, el ciclo televisivo que conduce por América. A los pocos minutos de comenzado el programa, mientras repasaba noticias de las últimas horas con una dosis de humor, el conductor contó un episodio que vivió en un avión que compartió con el plantel de Boca Juniors.

Luego de comentar el cruce que Micaela Tinelli protagonizó con una actriz porno que quiso seducir a su novio, Mammon y sus panelistas discutieron los resultados de una encuesta: “¿Qué harías si fueras Lisandro López?”. Tras leer las tres respuestas posibles -”Me haría el desentendido”, “Me ofendería”, “Incluiría a Pavón y seríamos felices los cuatro”-, el conductor recordó una divertida situación con futbolistas en pleno vuelo.

“Una vez viajé con todo el equipo de Boca en un avión. ¿Se los conté eso? Fue hace mil años”, empezó. “¿Pero los conocías?”, indagó Silvina Escudero. “Ellos me venían a decir: ‘Hola, yo soy el Pelado Silva’... Me preguntaron: ‘¿Cuál te gusta?’. Yo dije: ‘El rubio de allá'. Era Colazo, ¿puede ser?”, completó Jey, y remató con ironía: “Yo estoy a full con el fútbol, chicos”.

La insólita anécdota de Javier Calamaro en la mesa de Mirtha Legrand

Poco después, fue presentado Javier Calamaro, el invitado de la noche en Los Mammones. Durante la entrevista, el músico relató su última visita al programa Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), cuando lo acusaron de estar ebrio e incomodar a la histórica conductora.

“El último almuerzo fue buenísimo. Yo la pasé genial, Mirtha la pasó como el ort..., pobre. Ella la pasó pésimo”, lanzó. Y se justificó: “Veníamos de grabar Concierto extremo, y durante dos semanas grabamos tres episodios entre Misiones y Corrientes. La última parada fue hacer buceo en los Esteros del Iberá, buceamos con yacarés. Mucha selva, mucha mugre, mucho dormir en cualquier lado, bucear en agua marrón y de ahí a lo de Mirtha”.

“Después de dos semanas tenía un hambre… Me pusieron al lado a Flavio Mendoza, que es un divino total, y me cedió su tira de asado porque yo le decía que venía de dos semanas en la selva”, recordó. “Yo le tengo un respeto faraónico a la señora Mirtha, pero uno se quiere cag... de risa en lugar de ponerse tenso, porque la señora es muy imponente, hay muchas cámaras, muchas luces. Fue un mecanismo de ‘no vine acá a embolarme’. Fui a disfrutar, me tomé dos copas de vino, me comí mi tira de asado y la de Flavio e hice un chiste”, concluyó.