Celeste Carballo reveló la cruda historia detrás de su hit “Me vuelvo cada día más loca”

Celeste Carballo es la voz de toda una generación y su música formó parte de una ola artística que cambió culturalmente a la Argentina. Pero su carrera no empezó arriba de grandes escenarios y frente a cientos de fans desenfrenados. Durante su paso por Los Mammones (América Tv), la cantante realizó un recorrido por sus años en la industria y reveló los detrás de escena de algunos de sus temas más escuchados. Además, sorprendió al dar detalles de la composición de una canción en particular.

Celeste Carballo se encuentra entre las grandes artistas del rock nacional

Carballó se crió con la música de Pappo, Charly García y Luis Alberto Spinetta. En la adolescencia ya componía sus propias canciones, en la facultad fundó su primera banda y continuó construyendo su identidad musical tocando en los antros alternativos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esa joven despeinada, punk y dispuesta a vivir bajo sus propios términos nunca imaginó que llegaría a compartir escenario con los gigantes musicales que la educaron.

Después de años en el underground y haciendo trabajos musicales secundarios, Celeste Carballo lanzó el álbum que la convertiría en un ícono del rock argentino: “Me vuelvo cada día más loca”. El CD nació en -o, más bien, como consecuencia de- un país afectado por años de dictadura y en medio de la Guerra de Malvinas.

Celeste Carballo narró el hecho que inspiró "Me vuelvo cada día más loca"

“‘Me vuelvo cada día más loca’ en nace plena Guerra de Malvinas”, dijo, dando inicio al origen de la canción que sería un himno de protesta contra la violencia del Estado. “Toda mi familia vivía en Devoto y yo ya había comprado mi departamento en San Telmo. Un día estaba volviendo de la casa de mi hermana y, en esa época, oscurecían las calles. En la época de la guerra”, continuó, describiendo un fragmento de la vida en pleno enfrentamiento bélico.

“Cuando bajé en Plaza de Mayo, no veía nada, iba caminando por la mitad, no sabía por dónde iba y tenía que caminar varias cuadras”, explicó Carballo. Al fin pudo llegar a su casa, subió hasta el tercer piso y, una vez dentro del lugar donde se sentía a salvo, comenzó a escuchar una ráfaga de tiros en la puerta del edificio.

Celeste Carballo en la portada del LP, Me vuelvo cada día más loca, en 1982 Interdisc S.A.,

Los estruendos le generaron una gran conmoción y la llevaron a cuestionarse lo que estaba viviendo. “Esto es una locura. Pensé ‘¿esto es así o es que yo me estoy volviendo cada día más loca?’. No puede ser normal, no puede estar bien. Es una locura”, manifestó. En ese mismo momento, se volcó a componer la canción que se volvió un éxito rotundo. “Me quedé escribiendo ese texto toda la noche”, expresó, finalizando la movilizante anécdota.