Jimena Barón contó cómo vivió en carne propia el paso del huracán Milton: “Muy asustados”

El huracán Milton golpeó Florida durante la noche, causando inundaciones en las calles y dejando numerosas casas destruidas en la zona de Tampa Bay. Las autoridades, que ya habían emitido órdenes de evacuación para las áreas más peligrosas, buscaron minimizar el impacto del ciclón, pero muchos residentes enfrentaron graves daños en sus hogares. Jimena Barón se encuentra en el estado debido a un viaje familiar y compartió cómo pasó la noche, llevándole tranquilidad a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 6.2 millones de seguidores, la cantante y actriz contó que había viajado al norte del continente para cumplir el sueño de su madre de visitar los parques de Disney. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje lleno de ilusión se convirtió en preocupación por el paso del huracán Milton.

Jimena Barón viajó a Disney con su madre y su hijo (Foto: Instagram @jmena)

Después de la llegada del huracán a Florida, la artista utilizó sus redes para documentar su experiencia, compartiendo el avance del ciclón desde la tarde hasta la noche. A pesar de que este fenómeno meteorológico disminuyó su intensidad, pasando de categoría 5 a 2 con ráfagas de vientos sostenidos de 170 km/h según la escala Saffir-Simpson, el impacto fue devastador, causando la muerte de, hasta ahora, 10 personas.

Durante la mañana del jueves, Jimena compartió una secuencia de historias de Instagram en donde dio a conocer cómo pasaron la noche. “Bueno, buen día. Ayer nos dijeron que se nos iba a volar el techo, que es como una red para que no se escapen los animales porque acá hay mucha fauna”, comenzó explicando, y luego se sinceró: “Así que más allá de que somos muy positivos, estábamos obviamente muy asustados porque nos dijeron que nos iba a pasar un huracán justo por arriba”.

Barón aseguró que, aunque el techo se mantuvo en su lugar, se sintió “un viento muy fuerte” durante la tormenta. Luego, compartió imágenes del interior de la propiedad en la que se está alojando durante su estadía en Estados Unidos, mostrando que, afortunadamente, no sufrió ningún daño significativo. La actriz aprovechó para tranquilizar a sus seguidores, destacando que tanto ella como su familia estaban a salvo. “En Orlando, donde estamos. No paso nada. No se cayó ni una rama, nada. Así que estamos contentos”, contó.

La reflexión de Jimena Barón tras el huracán Milton que generó furor

La cantante utilizó sus redes para llevarle tranquilidad a sus seguidores (Instagram: @jmena)

Tras mostrar imágenes del impacto del ciclón tropical en Orlando, la intérprete de “La Cobra” expresó una sentida reflexión en sus redes sociales, donde se sinceró sobre cómo fue su experiencia al vivir un fenómeno de tal trascendencia de cerca y rodeada por sus seres queridos. “La verdad fue muy fuerte lo que vivimos anoche. Confiábamos en que todo iba a estar bien, pero la incertidumbre de la naturaleza fue una experiencia tremenda”, comenzó diciendo en su texto.

En esa misma línea, aprovechó para dejar en claro su alegría de que pudieron estar a salvo. “Tuvimos mucha suerte de que no nos haya pasado nada”, esto teniendo en cuenta que varias zonas aledañas quedaron “destruidas”. “Gracias a Dios, que tanto rezamos, y gracias a toda la gente que nos llamó y escribió constantemente para hacernos el aguante mientras pasaba este huracán por arriba”, cerró.

