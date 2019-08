Separados: Jimena Barón reveló que ya no está de novia con Mauro Caiazza

Crédito: Captura

El final de una era: Jimena Barón y Mauro Caiazza ya no son pareja. La cantante y el bailarín se enamoraron el año pasado cuando Caiazza fue el compañero de baile de "La Cobra" en Showmatch y vivieron un amor exhibido en las redes, la misma vía por la que la actriz anunció la ruptura.

A través de las historias de Instagram, Barón compartió videos en los que anunció la separación. "La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible", dijo.

"No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito", agregó, y explicó la razón de su video: "Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos".

La actriz y cantante finalizó con un pedido a sus seguidores: "Estoy bastante sensible, si pueden evitar los comentario de mierda. Prefiero contarlo yo y que no se digan huevadas".

Por su parte, Mauro Caiazza también compartió un video en sus historias. El bailarín explicó la situación entre ellos dos. "Nos vamos a separar. Es un momento difícil para nosotros. Nos tenemos mucho amor, cariño, respeto, pero hay algo que no fluye ahora. Estamos enfocados en nuestras cosas y no podemos reencontrarnos".