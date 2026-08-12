Así está Luciano Castro a seis meses de su internación en un centro terapéutico

Hace tan solo seis meses, en febrero de este año, el nombre de Luciano Castro copó las noticias y la conversación pública: un audio enviado a una camarera danesa se viralizó y la repercusión que generó tanto en los medios como en la sociedad terminó con su relación con Griselda Siciliani. En medio de esa crisis, el actor decidió enfocarse en su salud y se internó en un centro terapéutico. Hoy, lejos de la exposición, fue su exmujer, Sabrina Rojas, quien contó cómo está el actor.

Sabrina Rojas habló de la actualidad de su ex

En medio de su raid mediático por el fin de su relación con José Chatruc, muchos periodistas aprovecharon para preguntarle a Rojas por la actualidad de Castro, quien además es el padre de sus dos hijos: Esperanza y Fausto. Uno de ellos fue el notero de Desayuno Americano.

“El fin de semana publicaste unas historias en donde se especuló con que estaba la voz de Luciano Castro ahí atrás, que se escuchó”, la introdujo en el tema el cronista. En ese momento, la conductora de Pasó en América confirmó que se trataba de su ex, explicó que estuvieron juntos en un partido de fútbol de Fausto y que es habitual que compartan las actividades de los chicos. “Yo tengo vínculo todo el tiempo con él”, aclaró y explicó que la relación entre ellos está “mucho mejor”. “Él está mucho mejor. Él está muy bien y eso hace que, cuando él está bien, todo fluye bien, porque es un poco así. O sea, como él es conmigo, yo soy con él”, resaltó.

Sobre cómo se encuentra Castro hoy, Rojas se mostró ilusionada. “Él está pasando este momento muy de él, muy para adentro, pero está bien. Tiene su mirada linda; está contento”, explicó.

Al final de la charla, el notero le contó que a la producción de Desayuno Americano había llegado la información sobre un supuesto regreso a “una internación por rehabilitación”. “Que yo sepa, no. No, que yo sepa, todo lo contrario”, reaccionó Rojas y aseguró que Castro está mucho mejor. “Es lo que yo veo del papá de mis hijos. Después, yo la intimidad no la vivo con él. No sé qué charla él con sus amigos o lo que sea, pero yo, que lo conozco mucho, lo veo mejor y me entusiasma que esté así”, cerró.

Otro periodista que le consultó a Rojas por Castro fue Ángel de Brito. El conductor charló con ella en su programa de Bondi. “Ayer te preguntaron —y estuviste pícara— si algún ex te había escrito”, le comentó el conductor de LAM. “No, no me escribió ningún ex. Hacemos un poco de show”, se atajó Rojas y aseguró que no tiene intenciones de volver con el actor, que todo lo que se puede llegar a especular al respecto es un “juego mediático” y que, si bien ya no son pareja, tienen dos hijos en común y sí son “familia”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron pareja por más de 12 años y tuvieron dos hijos

“Hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender. Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu. Yo con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo de familia”, explicó la conductora. “¿Cómo está Luciano ahora?”, quiso saber De Brito en relación con su salud. “Está bien. Yo lo veo bien. La verdad que me entusiasma verlo como está”, reaccionó. Además, Rojas contó que ya terminó la serie que estaba grabando con Carla Peterson y que está ensayando para otra que pronto comenzará a grabar. “Está bien, está trabajando. Está siendo un mejor papá. Está bien, está preparado”, cerró.

El motivo de su internación

Luego de que su infidelidad a Siciliani se hiciera pública, Castro aseguró que sentía tristeza y una vergüenza absoluta

El 12 de febrero, Luciano ingresó a un centro de asistencia emocional tras la ruptura con Griselda Siciliani. La decisión se dio luego de la masiva viralización de sus audios con una mesera danesa durante su estadía en Madrid y su consecuente separación de la actriz de Envidiosa, su pareja hasta ese entonces. Ante la crisis de angustia, el exintegrante de Jugate conmigo optó por una reclusión voluntaria en un establecimiento de acompañamiento grupal.

Luego de su estadía en el centro, Castro habló con la prensa. “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad”, dijo en diálogo con A la tarde. “Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros, que me contuvieron y me ayudaron”, explicó. “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y que más amo, que son mis hijos. Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, así que es lo más importante”, dijo entonces.