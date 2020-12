Jimena Monteverde, sobre el regreso de Mirtha Legrand: "Me da miedo"

5 de diciembre de 2020

Mirtha Legrand se alejó de sus históricos programas días antes de que se decretaran oficialmente las medidas de aislamiento preventivo tendientes a frenar el avance de la pandemia de Coronavirus. Desde ese momento, tomó la posta de los dos ciclos su nieta, Juana Viale, que terminó armando una graciosa dupla con la cocinera Jimena Monteverde, la encargada de preparar los platos que se sirven en La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand y con quien compite en desopilantes desafíos culinarios en un segmento que fue ganando espacio semana tras semana.

Dos semanas atrás, desde su cuenta de Twitter, Nacho Viale, nieto y productor de la diva, anunció el regreso de su abuela a la televisión. El esperado retorno será el sábado 19 de diciembre, cuando Mirtha y Juana serán las protagonistas excluyentes de un programa histórico de La Noche de Mirtha.

Palpitando este retorno, Monteverde charló con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina y confesó: "Me da un miedo Mirtha, porque vuelve ahora el 19. Veremos qué pasa... Nacho me ha dicho que se divierte mucho con nosotras".

Y, con respecto a la química que se fue creando entre ella y la actriz de Malparida a lo largo de los meses, indicó: "Es algo que se dio naturalmente. Sabe que todo lo que le digo se lo digo con cariño y en chiste. Nunca hubo un roce y ella me dice cualquier cosa, también. Tenemos como ese código de todo el tiempo redoblar la apuesta". Y justificó: "Justamente, en tiempos de pandemia, lo que necesita la gente es reírse".

Por otra parte, Monteverde revivió su paso por el "Bailando por un sueño" unos años atrás y señaló: "¡No me reconozco! ¡Fue otra persona la que estuvo ahí! Muchas veces hago eso: no pienso las cosas que hice, pasaron y pasaron. El que la pasó mal fue mi marido y estuvimos un año separados. No me reconozco, es como que lo hizo otra persona".

