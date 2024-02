escuchar

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés compartieron este lunes una velada inolvidable en los Alpes suizos, durante la presentación de la temporada otoño invierno de una marca de indumentaria italiana que eligió al actor argentino como protagonista de su última campaña. Figuras internacionales de la talla de Anne Hathaway, Kate Moss, Irina Shayk y Emily Ratajkowski, Nina Dobrev y Sean White también fueron de la partida, arriba y debajo de la pasarela.

Esta es la primera vez que la flamante pareja asiste a un evento público desde que su romance se hizo público, en octubre pasado. Muy felices, posaron para las cámaras al arribar como invitados de honor al espectacular desfile de la firma Moncler, que se realizó al aire libre en el complejo alpino St. Moritz, situado en el valle suizo de la Engadinay. Luego, se divirtieron y se mostraron muy enamorados en la fiesta que se realizó tras el evento.

La actriz estadounidense Anne Hathaway también fue una de las invitadas al evento

La supermodelo Emily Ratawjoski, sobre la pasarela improvisada sobre la pista de ski instagram.com/moncler

Irina Shayk fue otra de las celebridades que desfiló piezas de la nueva colección de la firma italiana instagram.com/moncler

La pareja mantuvo al principio un perfil bajo, pero, tras confirmar su relación, comenzaron a compartir momentos de su intimidad a través de las redes sociales. Así, los seguidores de Furriel y Valdés pudieron saber que los actores pasaron unas románticas vacaciones en Chicago, en los Estados Unidos, y espiaron la intimidad de su festejo de Año Nuevo, donde aparecieron sonrientes para recibir a este 2024.

Furriel confirmó su romance con Valdés en octubre, durante una entrevista con LA NACION: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina. Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos”.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, en su primera salida oficial, posan juntos en el desfile de Moncler en Suiza Getty Images

“No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, continuó el actor. “ Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal. Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad, ni siquiera cuando hacía novelas y me sugerían hacer tapas de revistas y mostrar mi vida. Entendí que no era por ahí”.

Días después, fue Valdés quien se refirió a la relación que la une con Furriel: “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses”, expresó sin dudar ante la cámara de Socios del espectáculo. “Es una muy buena persona”.

Actualmente, el actor de El reino se encuentra viviendo en Madrid donde permanecerá siete meses por compromisos laborales: el rodaje de una serie en el país ibérico. Valdés viaja a menudo a la capital española para reencontrarse con su pareja.

Joaquín Furriel tiene previstos tres estrenos en el cine para 2024: El aroma del pasto recién cortado, con la dirección de Celina Murga y la producción de Martin Scorsese; Descansa en paz, con Sebastián Borenzstein; y Una muerte silenciosa, filmado en la Patagonia.

