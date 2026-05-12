Joaquín Furriel dijo presente en la marcha universitaria: “Creo en un país con educación pública”

Durante la multitudinaria marcha universitaria, que tuvo lugar este martes en Plaza de Mayo, además de los referentes políticos y gremiales, se hicieron presentes algunas figuras del espectáculo argentino. Uno de ellos fue el actor Joaquín Furriel quien apoyó la movilización de estudiantes y docentes.

“Hay algo en lo que creo, porque me cambió la vida a mí, y es la educación pública“, dijo en diálogo con LN+. Y relató: ”Soy un pibe del conurbano, quería estudiar actuación, no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado y todo eso, y gracias a la universidad yo pude estudiar, pude hacer la carrera”.

El intérprete, quien se formó en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), expresó que su participación respondió a una convicción personal profundamente ligada a su propia historia de vida y al desarrollo profesional que alcanzó tanto en el ámbito local como internacional.

Joaquín Furriel en LN+

“Conocí mucha gente y sé lo que la universidad pública, gratuita y de calidad, le da a una persona porque en mi cuerpo lo viví. Todo mi laburo, privado, acá, en otros países, lo hice gracias a la formación que me dio la universidad”, remarcó el actor al ser consultado sobre los motivos de su presencia en la calle.

En este sentido, el actor de El Patrón, entre otras películas, manifestó: “Si algo distingue a nuestro país es (...) la calidad que tenemos nosotros cuando salimos de acá para laburar, porque tenemos la formación de la educación pública”.

Al analizar su propia experiencia, Furriel se mostró en contra de quienes buscan deslegitimar la educación estatal bajo criterios de utilidad inmediata y remarcó que su presencia en la marcha se debía también para manifestar el apoyo a sus compañeros en el teatro.

“Soy un actor que trabajo potencialmente en el ámbito privado. Pero eso no significa que hoy no tenga que estar acá, porque creo en un país con educación pública. Por ejemplo, es como decir que porque yo no utilizo la bicisenda no tiene que estar. No, tiene que estar", expresó.

Para concluir, el actor hizo un llamado a las autoridades gubernamentales e insistió: “Espero que el gobierno actual escuche a todos los actores que tienen que ver con la universidad porque la convocatoria de hoy es muy plural y muy amplia, ideológica y socialmente”.

“La universidad pública es algo que estamos todos los argentinos de acuerdo. Entonces hay que sostenerla, hay que mejorarla, hay que financiarla”, concluyó.