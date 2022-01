Joaquín Levinton estalló de bronca por su reemplazo en MasterChef Celebrity

Esta semana, Joaquín Levinton tuvo que ausentarse de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) para aislarse en su casa tras dar positivo de coronavirus. Su reemplazo en el programa fue Ernestina Pais, quien contó en sus redes sociales lo entusiasmada que estaba de cuidarle el lugar al músico en su proceso de recuperación. No obstante, al parecer el líder de la banda Turf no estaría del todo contento con el desempeño de la conductora en la cocina más famosa del país y, ante las críticas, ella le contestó de una forma contundente.

En el desafío del jueves, Pais tenía que superar el desafío de preparar un soufflé y una guarnición libre, pero llegado el momento las cosas no salieron como lo pensó y Santiago del Moro se pudo percatar del nerviosismo y tensión que tenía. “Te banco tanto, porque estás laburando con una mano sola, por tu amigo”, sostuvo el conductor acercándose a su estación de trabajo. Al verlo, ella le respondió: “Te juro y lo que duele usar el dedo. No sabés”.

En medio de la conversación, Del Moro le preguntó si Levinton la había llamado y reveló que él sí pudo hablar y el artista le manifestó que no está del todo feliz por su reemplazante en el ciclo “Está ofendido. Está enojado porque dice que vos lo ibas a sacar el domingo”, afirmó sobre la gala anterior en la que tenía que evitar el delantal negro.

La respuesta de Ernestina Pais sobre el enojo de Joaquín Levinton

Al escuchar estas palabras, la periodista reconstruyó una conversación que mantuvo con el compositor y aseguró: “Lo peor de todo es que me pone presión y yo le digo ‘pero vos, ¿tenés la vara alta? y me dice ‘no’, pero pensé que me ibas a salvar’. No, no es así chicos. No puedo yo laburar por él”.

Por otra parte, el conductor sostuvo que lo mismo había sucedido con Malena Guinzburg, quien fue el reemplazo de Mica Viciconte cuando estuvo ausente del reality. “Es la historia de nuestra vida, quiere que todos laburemos por él”, lanzó la participante ante Del Moro, que estaba muy sorprendido por lo que le decía.

Joaquín Levinton está enojado con Ernestina Pais por su performance en el reality de cocina Instagram

Llegado el momento de defender la preparación del día frente al jurado, la conductora no se llevó una buena devolución. “Este plato está rarísimo, ni Levinton se atrevió a tanto”, manifestó en tono muy serio Damián Betular.

La periodista intentó justificar el trabajo de esta semana en el programa Instagram

Acto seguido fue el turno de Germán Martitegui, quien encontró similitudes entre los amigos. “Es muy Levinton, tienen problemas de atención los dos”, sostuvo. Mientras tanto, Dolli Irigoyen fue más benévola que el resto de sus compañeros y le expresó: “Un buen intento, pero hay un problema de presentación y orden”