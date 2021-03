Jonatan Viale: “¿De dónde sacan autoridad moral después de las vacunas vip?”

Este miércoles, Jonatan Viale comenzó +Realidad, su programa de LN+, con un duro editorial. En medio de las críticas a Horacio Rodríguez Larreta por el operativo de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, el conductor cuestionó la postura del Gobierno nacional y a los seguidores del oficialismo.

“¿Cuánto cinismo e hipocresía se puede tener en la vida? El kirchnerismo criticando el operativo de vacunación es un oxímoron, un cambalache, una contradicción en sí misma. Es una pregunta de buena fe... ¿de dónde sacan autoridad moral después de haber vacunado a medio gabinete de manera clandestina?”, se preguntó Viale.

Entre muchas otras, la familias de Eduardo Duhalde, Sergio Massa, Malena Galmarini, Carlos Zannini y Hugo Moyano figuran entre las que recibieron vacunas contra el Covid-19 antes que el resto. En este sentido, Viale cuestionó que no haya habido ningún efecto de peso para con los involucrados. “Todavía no renunció ni un solo vacunado VIP. Eduardo Valdés sigue siendo diputado nacional, Jorge Taiana sigue siendo senador nacional, Zannini sigue siendo Procurador, Daniel Scioli sigue siendo embajador; y el kirchnerismo cree que está en condiciones de venir darnos clases de moral y de vacunación a los argentinos”, resaltó.

Viendo el desastre que hizo @horaciorlarreta con la vacunación, agradezco que @Kicillofok nos haya convocado a los municipios a trabajar juntos con responsabilidad.



Una pena por las personas mayores que Larreta no haya aceptado la ayuda que le ofreció PAMI desde un principio. pic.twitter.com/ycpoM2k81K — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 9, 2021

Tras mostrar un tuit de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en el que elípticamente se criticaba el operativo de vacunación y las largas filas de personas mayores en torno al Luna Park, Viale cuestionó el accionar del kirchnerismo en medio del escándalo desatado por las declaraciones de Horacio Verbitsky y que precipitaron la salida de Ginés González García.

“Intendenta Mendoza, ¿no deberían empezar pidiendo perdón por los miles de jóvenes de La Cámpora que le están sacando las vacunas a los más viejitos?”, cuestionó el conductor de +Realidad.

A modo de ejemplo, Viale citó a un funcionario quilmeño, de la gestión de Mendoza, que pese a no pertenecer a un grupo de riesgo ni tener la edad suficiente fue vacunado. “¿Le parece bien que el coordinador de Políticas Sociales de Quilmes, Facundo Rivero, de tan solo 33 años forme parte del selecto grupo que ya fue vacunado? ¿Le parece bien que una persona sana de 33 años se vacune antes que un adulto mayor, que un enfermero, que un terapista, que un radiólogo o un cirujano?”, se preguntó.

Facundo “Apache Villalba es un militante K y representante de ATE y la CTA en Mar del Plata. De manera similar a lo ocurrido con Rivero, tiene 32 años y también fue vacunado. “Villalba haciendo la ‘V’ de la victoria peronista. Detrás del barbijo se adivina una sonrisita soberbia mientras le aplican la vacuna”, opinó.

Hoy en el programa de radio @DeAcaEnMasOk de @odonnellmaria me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando. — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) March 10, 2021

Viale recordó que, en una entrevista radial, Facundo Moyano sostuvo que no se aplicaría la vacuna Sputnik V. Más tarde, el diputado nacional aclaró que no lo haría porque ya tuvo Covid-19 y que no se interpondría a la política sanitaria. “El que no dudó un segundo en vacunarse de manera clandestina es el hermano, Jerónimo Moyano, de 20 años. Y su papá Hugo. Y la esposa de Hugo, Liliana Zulet. ¿En serio el kirchnerismo va a venir a darnos clases de vida?”, reiteró.

Sobre el final de su editorial, Viale destacó la declaración que la escritora e intelectual Beatriz Sarlo realizó ante la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hoy tenemos la novedad de la declaración judicial de Beatriz Sarlo. ¿Qué dijo? La vacuna me la ofreció la esposa de Axel Kicillof (Soledad Quereilac) ¿Qué había dicho Sarlo pocas semanas atrás? Que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa y que prefería morirse ahogada de Covid”.

“¿Cómo les da la cara para criticar los operativos de vacunación si ni siquiera pidieron disculpas por haber roto el esquema para beneficiar a amigos, punteros, amantes y militantes? Eso no le saca la gravedad al pésimo operativo que desplegó ayer la Ciudad de Buenos Aires. Concentrar tantos adultos mayores es un error grave, pero para criticar tenés que tener un mínimo de autoridad. Es tragicómico que el muerto se ría del degollado”, concluyó.

LA NACION