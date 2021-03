Eduardo Feinmann propuso renombrar el país: “Esto dejó de ser Argentina”

Durante el tradicional pase entre programas que realizan Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en la pantalla de LN+, los periodistas comentaron los últimos cambios en el gabinete del presidente Alberto Fernández e hicieron foco en la salida de la exministra de Justicia, Marcela Losardo.

En ese momento, luego de pasar una placa con todos los ministros reemplazados durante el último año de gobierno, titulada “Menos albertistas, más kirchneristas”, Feinmann propuso rebautizar el nombre de la Argentina por el de “Cristilandia”.

Feinmann y Viale intercambiaron opiniones sobre la salida de Losardo en el pase de sus programas

“¿Qué significa la llegada de Martín Soria? ¿Significa algo o la ministra verdadera es Cristina Fernández de Kirchner?”, preguntó Viale. “Para mí estamos viviendo en Cristilandia. Esto dejó de ser Argentina, esto es Cristilandia. Es el país de Cristina”, caracterizó Feinmann.

“Ella arma, desarma, hace y deshace, pone y saca. Ella va a manejar todo lo que pueda manejar”, consideró el conductor de El noticiero (LN+), y se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández.

“No le creo ni una sola palabra al Presidente cuando ayer decía ‘Cristina no me maneja, no, para nada’. No le creo ni una sola palabra”, finalizó.

El Pase 2021 entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale - 09/03/2021

