Jonatan Viale repudió la convocatoria para quemar libros de Beatriz Sarlo: “Es un odio visceral”

Jonatan Viale comenzó +Realidad, su programa de LN+, con un duro editorial sobre el odio que reina en la sociedad y le pidió al kirchnerismo “que se hagan cargo”. El conductor repudió la convocatoria a la quema de libros de la ensayista Beatriz Sarlo e hizo un repaso del origen del sentimiento que terminó por derivar en una grieta en el país.

“Llaman a quemar libros de Beatriz Sarlo; le pegan a viejos que protestan en Olivos; quieren jugar al bowling con un camión en la 9 de Julio; proponen probar las pistolas taser con la hija de (Mauricio) Macri; convocan a tomar los tribunales; hablan de ‘argentinos de bien’ y ‘argentinos de mal’; tratan de psiquiátricos a los que marchan. ¿De dónde sale tanto odio?”, preguntó.

El Editorial de Jonatan Viale en LN+: "Una máquina de odiar"

“Algunos no entienden de ironías y sutilezas. Viven una vida 100% literal y adoptaron el odio como estilo de vida. El tuit de ayer de una librería ‘K’ de Villa Crespo convocando a una quema de libros de Beatriz Sarlo es la expresión más acabada de ese odio, furia, repulsión, encono y rencor tan profundo que habita en las mentes y en las almas de millones de argentinos”, sostuvo.

“Porque el problema no es el odio de Cristina, no es el odio de Alberto, no es el odio Dady Brieva, es el odio con el que contaminaron a millones de argentinos. La Argentina lamentablemente se llenó de odio y eso para ser justos se extendió hacia ambos lados de la grieta”, afirmó el periodista.

“¿Sabés quiénes quemaban libros? Los nazis. Donde se queman libros se terminan quemando personas. En algún momento se tienen que hacer cargo del profundo odio que instalaron en la sociedad argentina”, apuntó.

“Es un odio visceral y muy dañino. Odio al que hace una marcha; odio al que toca una cacerola; odio al que hace periodismo libre; odio al que investiga la corrupción; odio a los jueces; odio al que critica la cuarentena. Se trata básicamente de odiar al que piensa distinto”, indicó.

Según dejó entrever el conductor, ese sentimiento de odio nació en marzo de 2008 y se acrecentó con” la guerra con el campo” (la 125), cuando “el kirchnerismo dividió en dos y para siempre a la sociedad argentina”.

LA NACION