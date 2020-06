"Ya es difícil que la gente obedezca las leyes en la Argentina con este desgaste, y si encima ves que la gente que te dice que lo hagas no lo hace, no es menor, es un problema", consideró Lanata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2020 • 14:15

Jorge Lanata se refirió esta mañana a los protocolos que hay que seguir para evitar contagios de coronavirus Covid-19 y a la doble vara con la que se mide a los funcionarios políticos del resto de los ciudadanos.

"Me molesta que haya un protocolo para nosotros y otro para ellos", afirmó el conductor de Lanata sin filtro (radio Mitre), luego de presentar un informe sobre nuevos casos del virus que causa el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2) en el ministerio de Salud bonaerense que dirige el ministro Daniel Gollán .

La investigación, realizada por la periodista Jesica Bossi detalló que había al menos 5 choferes de altos funcionarios que habían contraído la enfermedad, que 11 de ellos permanecían aislados y que la repartición "se había quedado sin choferes".

"El dato de que los contagiados fueran choferes le da otro volumen al tema porque son los que trasladan a los altos funcionarios", contó Bossi, y dijo que habían preguntado por qué el ministro y "gente que está en el máximo nivel en la toma de decisiones" no se habían aislado, y que le respondieron que "porque no habían tenido contacto estrecho con los infectados".

En este punto, Lanata mostró su fastidio por el doble estándar que existe entre ciudadanos comunes y funcionarios políticos para testear la enfermedad y respetar las normas de aislamiento: "Me molesta que haya un protocolo para nosotros y otro para ellos. Acá cualquier persona llama a OSDE, dice tengo fiebre y caen 43 tipos vestidos de astronauta y se la llevan, por mucho menos de lo de Gollán".

"Hay toda una discusión respecto de cómo los funcionarios y el propio presidente se cuidan y se muestran apegados al protocolo y al distanciamiento", agregó Bossi.

Sobre este tema, Lanata expresó que "ya es difícil que la gente obedezca las leyes en la Argentina con este desgaste, y si encima ves que la gente que te dice que lo hagas no lo hace, no es menor, es un problema".

"Hay una especie de doble vara respecto de los funcionarios. Esto es opinión, pero no sé si es intentar no mostrar vulnerabilidad", evaluó Bossi y dijo que "el tema del distanciamiento y el cumplimiento de las normas es un tema que afecta al gobierno".

"Ellos pueden propagar la enfermedad y ahí entra en juego una figura penal", agregó su compañera de equipo, Marina Calabró.

"En la provincia de Buenos Aires hay cierto hermetismo en la comunicación de los datos. Es muy hermético el manejo. Hay una discusión de cómo dan los datos. No hay partes oficiales", comentó Bossi.

En ese sentido, el conductor de PPT consideró que "la cifra de muertos para mi, no digo que sea mucho mayor, pero seguro no es precisa", desconfió Lanata, y cerró, luego de recordar que en Villa Inflamable se detectaron casos positivos y "después no los fueron a buscar y los tipos seguían en la casa".

"No me parece que los datos sean exactos, no digo que sea deliberado sino que es parte del quilombo general", finalizó.