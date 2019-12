Jorge Lanata dio detalles sobre su complejo estado de salud

El conductor de Periodismo para todos se refirió a su delicado estado de salud. Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 09:57

En las últimas horas, pese a que se encuentra de licencia por cuestiones de salud, Jorge Lanata se refirió a la actualidad política. " Alberto no es un líder, y Mauricio Macri tampoco, pero Cristina sí", dijo el periodista tras la asunción de Alberto Fernández como presidente y de Cristina Fernández de Kirchner como vice.

Pero además de referirse al gran tema que ocupó la agenda esta semana, brindó precisiones sobre su delicado estado de salud. El conductor contó que sufrió "un aplastamiento de una vértebra" y aseguró que sufre un gran dolor en "el cuadrado lumbar y el piramidal".

En octubre de este año el periodista anunció oficialmente a través de los noticieros centrales de TN y el eltrece que su programa Periodismo para todos dejará de salir al aire por sus reiterados problemas de salud. También Hora 25, de TN.

"La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí, todo el tiempo en la calle me dicen 'cuidate', y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas", remarcó Lanata a través del video que se difundió en el comienzo de TN Central y, luego, en Telenoche. "Este año me internaron cuatro veces, y la última vez que me caí fue horrible, me caí de espaldas, fue muy fuerte", explicó el conductor. Además, dijo que su retiro será solo por 2019 y que regresará a trabajar en medios en 2020.En noviembre, el periodista fue internado por problemas en la espalda y, a partir de allí, redujo su actividad laboral al mínimo para concentrar su energía en mejorar su estado de salud.