Pese a que se encuentra de licencia por cuestiones de salud, Jorge Lanata habló esta mañana en Lanata Sin Filtro sobre la asunción de Alberto Fernández y dio su visión sobre el panorama político actual. En una charla distendida con colegas como Diego Leuco y Marina Calabró, el periodista sentenció: "Alberto no es un líder, y Mauricio Macri tampoco, pero Cristina sí". Además contó cómo está de salud y los motivos por los que no volverá a los medios por el momento.

"Esto acaba de empezar. El discurso de ayer fue un discurso de intenciones, y estoy de acuerdo con esas intenciones. Pero de ahí a los hechos siempre hay una distancia. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la necesidad de asistir a los sectores más pobres o de tratar de mejorar la situación de los jubilados? Obviamente, uno está de acuerdo, pero el tema es de dónde va a sacar la plata para afrontar ese gasto, y qué efecto va a tener", apuntó a través de una comunicación telefónica. Y agregó: "Enhorabuena que se haga ese gasto, aun cuando por ejemplo signifique que los que ganamos más tengamos que pagar más, me parece justo, ya sea aumentando bienes personales o ganancias. Por mi parte, estoy dispuesto a pagarlo".

A su vez, el periodista hizo foco en la dificultad de conseguir un acuerdo a nivel nacional: "Todos tienen que estar dispuestos a perder algo, y lo veo muy difícil. ¿[Hugo] Moyano está dispuesto a perder? ¿Y los empresarios? Lo dudo mucho".

Su preocupación por las futuras medidas de Alberto Fernández

El conductor expresó su preocupación por el anuncio de algunas medidas del flamante presidente: "Dijo que va a cambiar la publicidad oficial por textos educativos, pero yo me pregunto: ¿qué textos van a ser? Porque si van a ser textos tendenciosos es una manera de replicar lo que antes se hacía sólo en un canal en cuarenta canales a la vez, y eso sería un delirio".

También manifestó críticas hacia el peronismo: "Si hoy ves los números y los datos del año 1945, y notás que ahí empezó la inflación, y que muchas cosas malas que pasaron en nuestro país vienen de esa forma de gobernar, uno se da cuenta de que todo eso quedó tapado por un épica: la épica peronista".

En la misma línea, Lanata continuó su análisis: "Parece inverosímil escuchar a la gente cantar la marcha peronista, teniendo conocimiento de qué significó esa política. La metáfora más grande para mí fue cuando trascendió el video de los senegaleses cantando: 'Perón, Perón'. Se ve que alguien les dijo: 'Cuando sientan que hay algo injusto, ustedes canten esto que los van a escuchar'".

Jorge Lanata aseguró que si está mejor de salud volverá a la radio en febrero Crédito: gentileza eltrece

La definición de Lanata sobre Cristina: maleducada y líder

El periodista apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y su actitud en el traspaso de mando: "Cristina es muy maleducada. La forma en que lo saludó a Macri, sacándole la mano o haciéndole un gesto, dice mucho. Cuando la escucho decir que hubo persecución, me resulta difícil pensar que ella quiere cerrar alguna grieta".

Además, habló de la posibilidad de un enfrentamiento de la dupla Fernández- Fernández. " Todos pensamos que en algún momento va a haber cruces entre Cristina y Alberto, pero parece que ese momento se adelantó. Cuando vimos cómo Cristina organizó el Congreso a su favor, ya comenzó. No sé cuánto puede durar y de qué manera se dará, es realmente impredecible", señaló.

"Lo que más me llamó la atención del discurso de asunción fue lo referido a la Justicia y a los medios. Creo que desde los medios no le estamos dando bola a lo que pasa en la Justicia. Y en ese sentido, estoy de acuerdo en cerrar la grieta, pero no en prender fuego el Código Penal, me parece que una cosa no puede tener como costo lo otro", explicó Lanata. Y agregó con firmeza: " Si cerrar la grieta significa que ya no existen más delitos, entonces no. Estamos mal, yo no quiero cerrar la grieta así".

" Hay un cinismo que es una lástima, porque si en un principio le creo a Alberto, después me hace dudar cuando dice que Cambiemos influenció a los jueces. Eso es ridículo y es patético, con todo lo que pasó con [el exjuez Norberto] Oyarbide, la absolución de Néstor y Cristina en la causa por enriquecimiento ilícito, no pueden hablar de persecución política". Y luego sugirió: "Macri o alguien de su gobierno debería salir a aclarar que no hubo una persecución política, sino que hubo una justicia actuando".

Jorge Lanta sobre Mauricio Macri: "Cuando ves sus números son un desastre" Fuente: Archivo

Lo que no pudo ser: sus críticas a Mauricio Macri

Lanata fue categórico respecto a la calidad de gestión del presidente saliente: "Cuando ves las cifras de Macri realmente decís: '¡qué desastre!'. Sería tonto no reconocer que no fue un líder, y Alberto tampoco lo es, pero Cristina sin dudas es una líder". Y aclaró: "Más allá de lo que pienso de ella digo esto, porque ya sabemos todos lo que hizo. Pero eso no inhibe su capacidad de liderazgo".

" La Plaza de Mayo de ayer fue lo que Macri no pudo hacer nunca, porque no podés hacer una épica del ajuste. Sabemos que no fue un ajuste justo: hubiera sido justo si todos se hubiera juntado y todos hubieran puesto algo. En este caso sólo pusieron algunos, y en general fueron los más pobres", cerró el periodista.

Su estado de salud: "No puedo estar sentado más de 15 minutos"

Lanata contó cómo se siente después de haber vivido meses complicados en cuanto a su salud: "Tuve un aplastamiento de una vertebra y me duele mucho la cintura. Todavía no me curé pero aprendí un montón de músculos en este tiempo". Con mucho humor, profundizó: "El cuadrado superior y el piramidal son mi problema. Camino sin bastón hasta 200 metros y un poco más con bastón. Pero no puedo sentarme más de 15 minutos, porque me duele muchísimo".

El periodista se mostró optimista respecto a su evolución: "Hago de todo para rehabilitarme y mejorarme: natación, gimnasia y acupuntura. La última vez que había hecho gimnasia fue en el colegio, así que imaginénse qué fuerza de voluntad que tengo".