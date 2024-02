escuchar

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales un video en el que se lo veía a Jorge Lanata luchar por mantenerse despierto mientras conducía su ciclo Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. La extraña situación generó preocupación entre sus seguidores, pero en medio de una entrevista con LAM (América TV) terminó con las especulaciones sobre su estado de salud.

Jorge Lanata mano a mano con LAM (captura TV)

“Apareció estos días un video tuyo donde te estabas durmiendo en la radio y todos decían ‘cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’”, expresó Ángel de Brito esta noche en LAM y le pidió que le contara un poco más sobre lo que realmente sucedió. “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”, le respondió el periodista.

Y siguió: “No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único bol*** que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al cara** todos”.

En ese sentido, el conductor le repreguntó si aquellas imágenes estaban editadas. “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo de tiempo tan grande de haber estado dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando el programa con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido”, aclaró.

Por otra parte, de Brito aprovechó a consultarle sobre la grieta que hay entre artistas, políticos y periodistas. “Se supone que el Estado tiene que estar para promover gente que no tiene otra manera de llegar, lo demás, la gente que tiene manera de llegar, a mí, particularmente, no me interesa. Porque ya saben cómo es, me parece que no va por ahí la promoción de esa gente y lo mismo pasa con el cine y con otras cosas”, explicó.

“¿Y los medios estatales tienen que existir?”, le consultó el exjurado del Bailando (América TV) y él le contestó: “Lo que pasa es que todo se deforma. Tienen que existir, pero ¿tienen que estar ahí los amigos de los directivos? No. Tiene que estar ahí cualquiera que valga la pena. O sea, ¿tiene que haber solo gente de un determinado partido? Tampoco. Por eso te digo, todo se va deteriorando”.

Además, Jorge Lanata señaló a las redes sociales como una gran desventaja para el periodismo. “Una persona vale más si tiene tantos likes y no es así. Una persona puede tener un montón de likes y ser una basura. Yo lo que digo es que promovamos a los tipos buenos. No me importa si el tipo es K, R, W... no me importa. Toda esta discusión se da porque no se promueve a los buenos, porque hay gente en la cultura que es indiscutible. Ante esta gente indiscutible, nadie diría nada. En general se habla cuando hay gente discutible del otro lado”, concluyó.