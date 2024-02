escuchar

En la última década, Jorge Porcel Jr. se convirtió en un llamativo personaje de la televisión argentina. Heredero del legendario humorista, buscó continuar con el legador de su padre en los medios e incursionó en diversos rubros, como en el periodismo. Luego, se alejó de las cámaras y, ahora, reapareció públicamente y le brindó una entrevista a Carmen Barbieri en Mañanísima (eltrece), en la que reveló los padecimientos que atraviesa y de dónde provienen sus ingresos monetarios.

Jorge Porcel, una figura muy controversial en el espectáculo argentino. Archivo

A sus 50 años, Jorge Porcel Jr. es recordado por sus diversas y polémicas declaraciones públicas acerca de la vida de su padre, la lucha por su herencia y sus pretenciones para ser parte de los medios. Pero ese perfil pareciera estar alejado del que tiene actualmente. En una sentida entrevista con Carmen Barbieri, el hombre reveló que atraviesa una gran depresión que lo mantiene en tratamiento y que se ocupa diariamente de la obesidad que padece.

En este sentido, se mostró positivo sobre su presente, con diversos proyectos laborales, con su incursión en las transmisiones en plataformas innovadoras, donde tiene gran incidencia entre el público. “Estuve mucho tiempo en el programa que El Turco García tiene en YouTube y ahora la productora me pidió de hacer un programa también por streaming, así que estoy con eso. Volví después de 30 años a estudiar teatro”, reveló sobre las actividades que realiza y las que proyecta.

Intrigada, Carmen Barbieri le consultó a Jorge sobre cuál era su solvencia económica. “Yo vivo de mi pensión de discapacitado y la jubilación de mi mamá. Los que tenemos derivada somos los que no tenemos familia y tenemos un grado de discapacidad importante. Estoy viviendo en Olivos, como siempre, y trato de llevarla como puedo, como todos”, contó.

Previamente, el entrevistado había sido claro sobre su situación de salud: “Yo sufrí demasiado. Yo soy discapacitado, tengo una depresión profunda”. Además, indicó que los profesionales a los que acude le afirmaron que de por vida va a tener que tener cuidados para con su salud mental y la obesidad que padece.

El dolor de Jorge Porcel Jr. por la trunca relación con su padre

En 2006, a los 69 años, murió Jorge Porcel y un sinfín de problemas familiares comenzaron a televisarse, debido a la pelea por la herencia del famoso comediante, quien mantuvo diversas relaciones amorosas paralelas. Por más de cuatro décadas estuvo casado con Olga Gómez, con quien adoptó a su hija. Pero las infidelidades no fueron escasas, y fruto de una de ellas, con Norma de Mauricio, nació Jorge Porcel Jr.

Si bien el humorista reconoció al pequeño como su hijo, el vínculo entre ellos no fue fluido, principalmente, debido a la mala relación entre sus padres, ya que el hombre continuaba casado con su primera esposa. Hasta el día de su muerte tuvo una gran distancia con su heredero y este aspecto es lo que, hasta el día de hoy, se volvió su gran foco de dolor e inestabilidad.

“Ahora, de adulto, uno entiende las cosas, pero el dolor que uno arrastra de la infancia a uno lo sigue. Es decir, ahora yo puedo entender, pero el corazón, la herida la tiene”, le contó Jorge Jr. a Carmen Barbieri. La conductora fue testigo de esta distancia, ya que ella mantenía una relación amorosa con el humorista, y vivió de cerca la situación. “Él sufría muchísimo, yo lo vi llorar, y no haciendo un personaje, a solas, llorar mucho porque no te podía ver”, reveló la también actriz.

Al respecto, él recordó: “Estaba mi mamá también, yo era menor de edad, yo no podía decir nada. Yo una vez le dije a mi mamá: ‘Quiero ver a mi papá’. Le agarró un ataque y me encerró en el baño, pero no era porque ella era mala, yo creo que ella emocionalmente no supo manejar la situación”. Asimismo, indicó que su único deseo de pequeño era que los tres estuvieran juntos.