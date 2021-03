Luisa Albinoni apuntó contra el marido de Camila Perissé: “Mi experiencia con Jorge Porcel fue maravillosa”

“A Camila [Perissé] se le cerraron las puertas en muchos canales por personajes que ya no están y que en ese momento dirigían los canales o eran productores ejecutivos. Si quería trabajar, tenía que acostarse con ellos”, comentó el marido de la actriz, Julio “El Chino” Fernández, días atrás en Nosotros a la mañana. Ante la intriga del panel por saber de quién se trataba, señaló: “Jorge Porcel le pedía sexo a cambio de trabajo”.

Estos dichos enfurecieron a Luisa Albinoni quien fue pareja del capocómico en 1981. “A mí ya el tema de Porcel y todos los que salen a criticar o denunciar me está molestando bastante. Creo que cada uno habla de acuerdo a cómo le fue”, expresó esta mañana en el ciclo de eltrece. “Este señor habla con bronca y un desprecio, pero en principio debería respetar a Camila que está tan enferma y no puede hablar, no hay que sacar beneficio de esas cosas. Además, no se puede hablar de gente que ya no está para defenderse. ¿Por qué no hablamos de las cosas que pasan ahora? Esto de santificar a uno y satanizar a otro me parece muy de mal gusto”, opinó enojada.

Tras asegurar que su experiencia laboral y sentimental con el humorista fue buena, Albinoni repitió: “Yo también tenía contratos y jamás los firmé ni con [Alberto] Olmedo ni con Porcel. Pongan las bolas arriba de la mesa y hablen de los que hacen casting sábana ahora, porque esto pasó siempre”.

Y enseguida volvió a arremeter contra el marido de su colega. “Me indigna porque tenemos que hablar los que estuvimos, no terceros. No voy a discutir con un señor que no conozco, que no es del medio y que habla de gente que ya no está. Mi experiencia con Porcel fue maravillosa aunque me mintió en varias cosas. Yo era muy joven en ese entonces, sino una queda como una rubia pelotuda que habla bien de alguien”, señaló.

Por último, la actriz que en unos días se va de gira al norte con la obra Un estreno y un velorio confesó que está sola y que tiene ganas de enamorarse. “Tengo ganas de estar en pareja. ¿Por qué no me hacen un casting ahí de señores bien, tranqui, buena gente?”, remató, entre risas.

