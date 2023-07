La salud de Silvina Luna: Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura y lo acusó de defender a Aníbal Lotocki

escuchar

Aníbal Lotocki se situó en el foco mediático en la última semana ante el empeoramiento del cuadro de salud de Silvina Luna, quien permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el 13 de junio pasado. El médico, que fue condenado a cuatro años de prisión, fue denunciado por distintas pacientes -entre ellas Luna- que pasaron por su consultorio; aunque también existieron las voces que lo defendieron. En las últimas horas, Jorge Rial apuntó contundente contra Luis Ventura por unas declaraciones que el comunicador realizó tiempo atrás.

“Estuvo [Luis] Ventura la semana pasada y contó que va a hacer un libro para hablar de los expedientes, puntualmente”, señaló Ángel de Brito durante un programa de LAM (América), en 2020, al cual asistió como invitada Silvina Luna y reveló el calvario que sufrió tras pasar por el consultorio de Aníbal Lotocki por un aumento de glúteos. El conductor agregó: “Nos dio la sensación a todos de que estaba defendiéndolo, porque él dijo que en los expedientes no se refleja lo que se contó mediáticamente de lo que hacía en la clínica”.

El testimonio de Silvina Luna sobre los dichos de Luis Ventura

En las últimas horas, Jorge Rial compartió un mensaje a través de su perfil de Twitter, en el que apuntó contra Luis Ventura. Al repostear una noticia de Big Bang News, medio bajo su propiedad, acerca de la defensa del periodista al médico, el conductor de radio apuntó: “Volvieron a entubar a Silvina Luna. El lunes ya sabemos quién va a defender a Lotocki…”.

El tuit de Jorge Rial contra Luis Ventura Twitter: @rialjorge

“La verdad, después de todo lo que pasé y sigo pasando, que es de público conocimiento; tengo la energía puesta en mi sanación y no voy a ponerla en inventos y en cosas que no son probables, porque esto ya pasó por la Justicia”, advirtió la actriz en diálogo con LAM, al conocer las declaraciones de Ventura en aquel momento.

Y agregó: “Lo que me dicen que cuenta Ventura no tiene ni pies ni cabeza. Dijo que yo tenía un problema de salud previo [a entrar en quirófano], pero tengo un estudio anterior y me dio todo perfecto, mis riñones increíbles, todo bárbaro”.

Los mensajes que Luna le envió a Lotocki tras la cirugía

En 2010, Silvina Luna se sometió a una cirugía de aumento de glúteos en el consultorio de Aníbal Lotocki. Dos años después, la actriz comenzó a sentir molestias y le comentó al médico su malestar, a través de mensajes que salieron a la luz hace unos días. “Hola, Aníbal. Te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, señaló la modelo. Y detalló: “Donde me rellenaste, tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

Las respuestas de Lotocki a la preocupación de Luna por su estado de salud tras la operación (Foto: Captura TN)

La actriz le consultó: “¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado?”. A lo que Lotocki respondió: “Lo que sentís es parte de la cicatrización”. Y agregó: “Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

LA NACION