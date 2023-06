Se conocieron los mensajes que Silvina Luna le envió a Aníbal Lotocki después de la cirugía: “Casi no puedo sentarme”

escuchar

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva desde el pasado 14 de junio. Si bien se conocía que se estaba realizando diálisis -producto de una insuficiencia renal que la llevó a estar en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón-, su situación empeoró drásticamente en los últimos días y el martes por la noche, Ángel De Brito contó que había sido ingresada en la UCI del Hospital Italiano, y que estaba “sedada y con respirador”. Según denunció la modelo, su calvario comenzó a raíz de una cirugía estética que se realizó en 2010 con el médico Aníbal Lotocki. En las últimas horas, salieron a la luz una serie de chats que la modelo le envió a su cirujano cuando comenzó a sentir molestias en la zona operada.

Según trascendió, la modelo ingresó a la guardia del centro médico el 13 de junio y desde el 14 está internada. En cuanto a las causas, de acuerdo a la información que brindó Andrea Taboada el miércoles por la mañana vía Twitter, “se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria” y contó que “está intubada”. Los familiares de Luna, en tanto, difundieron un pedido de donantes de sangre para el área de hemoterapia del Hospital Italiano.

Silvina Luna se encuentra internada en Terapia Intensiva del Hospital Italiano captura de video

Si bien la familia se manejó con total hermetismo, la última información que trascendió generó un dejo de esperanza. En Nosotros a la mañana (eltrece), contaron que aunque todavía continúa en estado delicado, en las últimas horas presentó una leve mejoría. Según informó el también periodista de LA NACION Pablo Montagna, el miércoles por la noche la extubaron -es decir, que le quitaron el respirador- y “pasó una buena noche”. En tanto, Juan Etchegoyen acotó que “está consciente y hablando”. Asimismo, se supo que habría pedido agua para beber.

Silvina tiene una insuficiencia renal a causa de una intoxicación por metacrilato, que se produjo a raíz de una cirugía estética para el aumento de glúteos que se realizó en 2010 en manos del cirujano Aníbal Lotocki, quien hizo su descargo el martes en Telenoche (eltrece). El médico fue denunciado por mala praxis, no solo por Luna, sino también por otras víctimas, como Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Así como la familia de Rodolfo Cristian Zárate, un paciente que murió en medio de una intervención que le hizo este cirujano.

Tras la cirugía, la exparticipante de Gran Hermano comenzó a preocuparse por su estado de salud. En TN Central mostraron los mensajes que ella le envió a Lotocki el 25 de julio de 2012 -dos años después de la intervención quirúrgica para el aumento de glúteos-. “Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, le escribió la modelo y agregó: “Donde me rellenaste, tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

En 2012 Silvina Luna le escribió a Aníbal Lotocki preocupada por su estado de salud (Foto: Captura TN)

“No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, fueron las palabras que intercambiaron. El 30 de julio de 2012, la actriz volvió a manifestarle su temor ante los dolores que sentía: “Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado?”.

La conversación entre Luna y Lotocki en julio de 2012 (Foto: Captura TN)

Por su parte, el médico cirujano le respondió vía mensaje: “Lo que sentís es parte de la cicatrización”. Asimismo, le dijo: “Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

Las respuestas de Lotocki a la preocupación de Luna por su estado de salud tras la operación (Foto: Captura TN)

