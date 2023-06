Pamela Sosa cruzó en vivo a Aníbal Lotocki y el médico abandonó el estudio: “Enfermo, psicópata y narcisista”

escuchar

El miércoles por la noche, horas después de que se hiciera público que Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace diez días, el cirujano Aníbal Lotocki - a quien la modelo denunció por mala praxis- dio el presente en Telenoche (eltrece) y se refirió no solo a este caso en particular sino también al del resto de las pacientes que iniciaron acciones legales en su contra debido a complicaciones de salud que resultaron de sus operaciones.

Pamela Sosa cruzó en vivo a Aníbal Lotocki y el médico abandonó el estudio

En medio de la entrevista, desde el programa se pusieron en contacto con la denunciante y expareja del médico Pamela Sosa quien, a través de una videollamada con el estudio, le hizo un fuerte reclamo a Lotocki. Luego de protagonizar un fuerte cruce, el acusado optó por abandonar el piso.

En el 2015, Pamela Sosa le inició acciones legales a Aníbal Lotocki -con quien estuvo en pareja durante ocho años- luego de recibir unas inyecciones que le habrían provocado diabetes y granulomas. Así, la exvedette se sumó a la lista de celebridades que llevaron al cirujano a la Justicia, compuesta por Gabriela Trenchi, Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis.

Aníbal Lotocki y Pamela Sosa fueron pareja durante ocho años Gerardo Viercovich

Ahora, ocho años después de dicho suceso, la exparticipante de Bailando por un sueño (eltrece) cruzó al médico en vivo. Luego de dejar en claro que sufre de severa ansiedad desde lo vivido y de mostrar que estaba temblando después de escuchar hablar a su expareja, disparó: “Más allá de que esté prohibido el metacrilato (el producto que usó el médico y que sería el responsable de los efectos secundarios que afectaron la salud de las denunciantes), yo con Lotocki no hablé nunca más desde hace muchos años, pero me hubiera gustado preguntarle por qué tengo siliconas en las piernas, si la única intervención que yo tuve en mi vida fue junto con él cuando era mi pareja”.

Furiosa, continuó: “En el juicio que ganamos nosotras, las denunciantes, estuviste condenado por 4 años, yo estuve 8 años en pareja con vos y sé muchas cosas de vos, cómo guardabas el polímero, ese polvito que mandaban a limpiar, en Chile también tuviste problemas, ¿por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal?”.

Y reclamó: “Quiero que me respondas por qué tengo silicona líquida en mi cuerpo si nunca me dijiste que ibas a colocármela. Eso me provocó una diabetes. Si así me trataba a mí que era su mujer, no quiero pensar con las demás pacientes”.

Aníbal Lotocki pasó por Telenoche y habló del caso de Silvina Luna captura de video

Por su parte, Lotocki remarcó que en el juicio no se habían demostrado ninguna de las acusaciones que Sosa le hizo e incluso volvió a traer a luz que ella tenía una diabetes prexistente a la intervención que él le hizo. Ante eso, ella continuó hablando y él, incómodo, se despidió de los conductores del ciclo de noticias y abandonó el estudio.

Ignorando su ausencia, ella retomó: “¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”.

Finalmente, dijo: “Yo me di cuenta de lo que tengo recién diez años después de la cirugía que me hizo. Él me operó en el 2006 por primera vez y me enteré en el 2016 por otra cirujana que me mandó a hacerme estudios. Pero hoy el caso no soy yo, es Silvina en este momento”.

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el hospital Italiano

Con el foco puesto nuevamente en la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Pamela Sosa se solidarizó tanto con ella como con su familia y le envió muchas fuerzas para que pueda salir de la delicada situación en la que se encuentra.

