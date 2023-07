La desgarradora frase de Silvina Luna en su libro autobiográfico: “Creo que me queda un número ‘x’ de meses y así vivo”

escuchar

Silvina Luna ingresó a la guardia del Hospital Italiano el pasado 13 de junio y el 14 quedó internada en terapia intensiva. La modelo y actriz, de 43 años, sufre problemas de salud desde hace más de una década, cuando se sometió a una cirugía estética. Resultó que fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Tras años de dolores crónicos y problemas de salud, Luna presentó el 1 de diciembre de 2022 su libro autobiográfico Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual. Allí narra cómo navegó los momentos más difíciles de su vida y de qué manera logró superarlos, además del trayecto hacia un estilo de vida más sano y espiritual.

Luego de darse a conocer su frágil estado de salud en los últimos días, algunas partes de su libro empezaron a tener mucha repercusión en las redes sociales, ya que en el texto hace especial mención de las consecuencias que sufrió por las operaciones estéticas a las que se sometió, y enfatiza en las denuncias que hizo contra el doctor Aníbal Lotocki por haberle inyectado metacrilato en los glúteos.

“El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”, reveló Luna en su autobiografía.

Allí es cuando inició la odisea para buscar la forma de revertir esa situación, lo que la llevó a varias consultas con diferentes médicos. “El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo’”, señala un pasaje Simple y Consciente, con lo que la modelo dio a entender las pocas expectativas de vida que el doctor le daba frente a su cuadro.

“Fui a cirugía, pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número ‘x’ de meses y así vivo”, puntualizó otro fragmento, que resuena mucho con la situación delicada que vive Silvina Luna hoy en día.

¿Cuál es el estado de salud actual de Silvina Luna?

Este fin de semana, se dio a conocer el primer parte médico sobre la modelo luego de la gran incertidumbre que rondó en torno a su estado de salud. Anteriormente, se había revelado que padeció una falla renal, a la que después se sumó una complicación respiratoria que derivó en un shock séptico y obligó a que quede internada en terapia intensiva.

“La paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio”, señala el documento dado a conocer el pasado viernes. Y concluye: “Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”. Pero su estado de salud empeoró en las últimas horas.

Este sábado, su amigo y excompañero de Gran Hermano Gustavo Conti informó a través de su cuenta de Instagram que Silvina Luna tuvo que ser intubada nuevamente. “Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella. Volvieron a intubarla. Hoy tuvo una desmejora, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla”, expresó el actor en una de sus historias.

Y agregó: “La verdad es que la está peleando un montón, y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones, y tirémosle buenas ondas, y buenas energías para que pueda salir adelante”.

