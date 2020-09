Jorge Rial criticó a los que se fueron a Uruguay y los calificó como "exiliados conchetos" Fuente: Archivo

Durante el programa de Intrusos del día de hoy se abrió un debate sobre los famosos que decidieron irse a Uruguay, algo que enojó al conductor del ciclo. Jorge Rial manifestó su indignación con las figuras que se fueron al país vecino y las redes sociales criticaron duramente su postura.

"Me da mucha bronca la venta que hacen, la postura y esta puesta en escena que hacen en un momento muy jodido del país y del mundo. El tema no es la cuarentena, es la pandemia", comenzó Rial después de que se diera a conocer que Juana Viale se radicará en Uruguay.

"Todos los países la están pasando para el culo, algunos peor que nosotros todavía. Los referentes, los que tienen un micrófono nos hagan creer que se están yendo a un exilio empujados porque no hay libertad y los persiguen, es mentira", expresó el periodista.

Al igual que Viale, Oscar González Oro y Susana Giménez ya expresaron sus intenciones de irse del país, algo que molestó a Rial. "Que 'El negro' Oro, y lo pongo a él porque lo quiero, diga que recuperó su libertad ambulatoria de encontrarse con amigos porque estamos todos bajo eso. ¿Para qué le escribe al Presidente? ¿Qué quería que hagamos, un paro nacional? ¿Que le pidamos que no se vaya? Se está yendo porque tiene ganas", reprochó.

Lejos de dejar el tema atrás, Rial habló sobre Oro y calificó a las figuras que se van a Uruguay como "exiliados conchetos" de la Argentina. "No es que vive acá con un IFE. No está tomando tierras en Laferrere. Ganó muy bien, fortuna, con todos los gobiernos, como ganamos todos porque laburamos de esto no para los gobiernos, rompiéndonos el culo. La que hizo se la hizo laburando", dijo sobre Oro.

"Tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera. Lo que digo es que no sirve el discurso de me voy perseguido porque le tira kerosene a un momento difícil. La gente se cree que se van exiliados. Y no es verdad. Susana se va porque puede. Se va en avión privado. ¿Qué exiliado se va en un avión privado?", continuó Rial. Y agregó: "Son exiliados conchetos, una cosa es irte de vacaciones, ¿qué libertad? La de ir a tomar un feca, ninguno, no la tenemos. La estamos recuperando de a poco y con riesgo".

Esta postura del conductor provocó una ola de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios opinaron sobre sus dichos. "Rial diciendo que los ricos se van a Uruguay, como si el fuera un pobrecito. Tiene una mansión en Belgrano y además viaja más que Juanita y todos los que nombró", criticó una usuaria.

En tanto, otro usuario arremetió contra el conductor de Intrusos. "Rial, que es millonario, criticando a los millonarios que se van. En fin, la hipotenusa siempre", escribió en Twitter junto a un meme en el que aparece una imagen del hombre araña duplicado mirándose a sí mismo.