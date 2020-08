Juana Viale: "Jorge Rial es una persona que me hizo mucho daño y con intención"

Conducir La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand puso a Juana Viale en el ojo de la opinión pública. La actriz se enfrenta cada fin de semana al desafío de llevar adelante los debates que se producen en la mesa más famosa del país, y a lo largo de los ciclos se fue adaptando al espacio que ocupa. Acostumbrada a tocar temas polémicos, la conductora dio una entrevista al programa de TN Verdad consecuencia, en donde disparó contra Jorge Rial y también contra la cuarentena.

"Me parece que podría ser un buen político", dijo sobre el periodista de Intrusos. "¿Por qué?", le consultaron las conductoras Luciana Geuna y Maru Duffard. "Porque dice y desdice", respondió Juana dubitativa. "¿Porque sabe mentir?", volvieron a preguntarle. "Por ahí... no lo conozco. Es una persona muy... cómo decir sin que mañana sea titular yo... una persona que a mí me hizo mucho mal, me hizo mucho daño y con intención. Entonces es alguien que no está dentro de aquellos a los que yo pudiese creer o querer", agregó dando por cerrado el tema.

"No le tengo miedo al Covid"

Entre los temas que tocaron durante la entrevista, estuvo el riesgo de contraer coronavirus, al que Viale se enfrenta cada semana al salir a trabajar. "No le tengo miedo al Covid, para nada. Muchos nos vamos a contagiar, no le podemos esquivar a las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él, no podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar. Nos va a llegar a todos", argumentó.

La actriz también reflexionó sobre la posibilidad de que se enfermen algunos seres queridos, como su madre y su abuela. "No le tengo miedo, para nada. Mirá. Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo, y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar y enfrentarse a la vida", explicó. "No lo digo desde el lugar cómodo. A mis 38 años me pasaron muchas cosas, pero lo importante es seguir adelante, animarse y tomar fortaleza".

Cuando le preguntaron si le temía a la muerte, Juana fue muy honesta. "Creo que la muerte es parte de la vida, entonces, no podemos vivir pensando que no existe. Ella está. A algunos nos toca padecerla de diferentes lugares: como mujer, como madre, como hijo, como primo, tío o amigo. Pero ella está".

Al igual que lo hace en sus programas, la morocha sostuvo su postura de que hay que armar protocolos para aprender a convivir con el virus. "Creo que los argentinos nos hemos comportado muy bien en este tiempo. Siento que somos un pueblo muy pasional, muchas veces muy irreverente, pero en esta cuarentena hemos acatado mucho lo que nos han dicho", explicó.

"El mundo no se puede seguir deteniendo. Hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad de trabajo y de opinión, las artes, los actores, los músicos. No se puede seguir así, hay que pensar en la parte emocional. Uno no concibe que un chico esté 130 días encerrado. No hay psicólogos, psiquiatras ni psicopedagogos", enfatizó con cierta indignación.

"En casa todo es un vaivén emocional", reveló sobre sus días con Ambar, de 17 años; Silvestre, de 12, y Alí, de 8. "Mi hija está cursando el último año del secundario, el otro el último año de la primaria y tenemos que postularnos a un colegio porque al que va no tiene secundario. Hay mucho vacío y las mamás somos mamás, podemos ocupar otros puntos pero hay muchas cosas que no podemos hacer, aunque lo intentemos".

"Por más que quiera ser la mejor maestra, la mamá mas creativa y recreativa, la mejor cocinera, la que cuenta los cuentos a la noche, son tres. Soy madre, trabajo, no puedo hacer todo bien. El que mucho abarca poco aprieta", dijo en tono de descargo. "Admiro mucho a las maestras, tengo vínculo cercano con las de los varones, y siento que, como mamás, no nos corresponde hacer todo esto. Entonces, ¿dónde están los protocolos?".