Jorgelina, la mujer de Ángel Di María, reveló qué le aconsejó en caso de lesionarse en la Copa América

Juana Viale entrevistó en exclusiva a Ángel Di María y a su esposa Jorgelina Cardoso en su casa de París, en donde la esposa del crack hizo publico el consejo que le dio al futbolista antes de la final con Brasil por la Copa América.

Todo comenzó cuando Juana le preguntó por la lesión que sufrió en el tobillo durante la final. “Vos Jorge cuando lo viste a él, ¿qué pensaste?”, preguntó la conductora. “Seguro me puteó”, comentó Ángel.

“Dije ‘no puede ser’. Pensé lo mismo que todos los argentinos que lo estaban viendo. Siempre hablamos de esto y yo en este partido y en la semifinal le dije ‘si te pasa algo seguí jugando porque te van a liquidar, el país entero te va a liquidar’”, confesó Jorgelina. “Ay, mi vida, tenías la presión de tu mujer, no de la Argentina”, agregó la conductora.

Más adelante, hablaron de la decisión del futbolista de tatuarse la Copa América en la pierna izquierda. “Qué limado”, le dijo la actriz. “Ella [por Jorgelina] me dijo que tenía que hacerlo, no esperar a llegar a Francia”, confesó Ángel. “Y eso debe haber dolido más que el esguince del tobillo”, agregó Viale. “Sí, totalmente”, aseguró el jugador de PSG y ahora, compañero de Lionel Messi.

“Una de las cosas que más me chocaron fue el agradecimiento de la gente. Parecía que habíamos matado el Covid. Ver desde gente grande a chicos agradeciéndome por haber podido ver a la Argentina campeona. Me acuerdo de un hombre grande con ojos llorosos agradeciéndome. Yo les preguntaba porqué me decían ‘gracias’. Sabíamos que era algo único pero nunca de tal tamaño”, declaró Di María.

Hace pocos días, “Fideo” confesó las bromas que le hacen en el PSG a Neymar por haber perdido la copa. “Lo vivimos boludeando con Paredes; siempre que pasa algo decimos: sí, nosotros primero y segundo taca, y así todo el tiempo. Cualquier cosita, es esa ‘Siempre con el mismo chiste los argentinos, siempre con el mismo chiste’”, contó Di María que le responde el brasileño. A su vez, “Fideo” explicó que lo vuelven “loco” a Neymar porque él “se presta” y “le encanta”.

.

LA NACION