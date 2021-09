Juana Viale reveló qué le dijo Mirtha Legrand tras su esperado regreso a la televisión

Después de que la semana pasada Mirtha Legrand se pusiera nuevamente al frente de La noche de Mirtha (eltrece), este sábado regresó Juana Viale y, pese a que se había vaticinado la posibilidad de una vuelta definitiva de “la Chiqui”, la conductora contó qué le dijo su abuela sobre su experiencia de estar otra vez en televisión.

“Me dijo: ‘Volvé vos a trabajar’”, confió la nieta de la diva, que continúa trabajando a los 94 años. Más allá de esta frase, Juana aclaró que su abuela disfrutó mucho de regresar al programa pero que aun no se siente preparada para ponerse al frente todas las semanas.

“Fue un programa muy lindo y ella se sintió muy cómoda, pero me dijo: ‘Volvé vos a trabajar’. Después de 53 temporadas, ahí está la Chiqui Legrand, vigente con todos los años que tiene no se cansa de trabajar”, resaltó la hija de Marcela Tinayre. Y agregó: “Un beso grande abuelita, te quiero mucho. Te felicito que te hayas vuelto a poner el taco alto y el vestido. Fue muy lindo”.

Mirtha condujo el programa de la semana pasada porque Juana se vio obligada a realizar la cuarentena que el Gobierno decretó para las personas que ingresan al país desde el exterior. La actriz había viajado a París para acompañar a su hija mayor, Ámbar de Benedictis, quien se mudó a la capital francesa para estudiar Artes Visuales en una prestigiosa universidad.

Tras su regreso a la TV, Mirtha y Juana fueron el jueves al Teatro Colón para presenciar la vuelta del Ballet Estable y recibieron una ovación del público

Desde el hotel en el que cumplía el aislamiento, la nieta de Mirtha salió al aire mediante videollamada con su abuela, y la diva destacó su trabajo al frente de su ciclo. “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa. Ha habido una evolución que me emociona decírtelo, el cariño con que lo hiciste. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda. Sos un ser adorable”, dijo Mirtha, notablemente orgullosa de Juana.

En tanto, la actriz, dio detalles sobre cómo se preparó para sentarse en la silla principal de la “mesaza”. “Estudiaba muchísimo, más con el gran equipo de producción que tenemos. Siempre le dije al público que vos me llamabas y me decías que gritaba mucho en la salida, que cuando pensaba una pregunta miraba mucho para arriba... pero ha sido un placer. El año pasado era más complejo porque no sabíamos nada de lo que significaba este virus”, señaló.

Este sábado, Juana comenzó el programa haciendo referencia a la gran repercusión que trajo el regreso de Mirtha a la pantalla del canal. “Había mucha expectativa, ella estaba muy nerviosa y salió todo espectacular. Dio que hablar a todo el mundo, de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba”, señaló, para luego mostrar un video del detrás de escena de aquel programa.

Al parecer, en el hotel donde estaba aislada Juana no tenía televisión ya que afirmó que vio el programa de su abuela a través de su computadora. A su vez, hizo referencia a su salida al aire, y confió: “Estaba en cuarentena, encerrada en una habitación de hotel. Sepan disculpar que no me pude maquillar para hacer la llamada”.

Este sábado por la noche, en vistas a las PASO de las Elecciones Legislativas 2021, que se llevarán a cabo el domingo 12 de septiembre, la conductora recibió en su mesa al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal; el periodista Alfredo Leuco; y la politóloga Guadalupe Vázquez.

