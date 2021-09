Wanda Nara estalló contra Maxi López: “Lo dejé todo por él y no merecía una traición”

Wanda Nara habló de Maxi López en una entrevista que concedió a una revista italiana. La empresaria recordó qué la llevó a separarse de su exesposo y padre de Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos varones, en 2013. Además, contó cómo está actualmente la relación entre ambos.

“Entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. No me merecía una traición”, sostuvo Wanda sobre López en una entrevista que le concedió a la revista Confidenze.

La esposa y representante de Mauro Icardi, con quien tiene a sus otras dos hijas, Francesca e Isabella, protagonizó la 35° portada de la publicación, basada en “13 historias de amor reales”. Allí, habló de su relación con su actual marido, pero también de su matrimonio anterior y lo que la llevó a decir basta.

“Yo era muy popular en mi país. La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de la Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, relató.

Wanda Nara tiene cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto con su exmarido Maxi López; y Francesca e Isabella, fruto de su relación actual con Mauro Icardi Instagram: @wanda_icardi

Wanda era madre de tres niños, el menor tenía solo un año y decidió volver a la Argentina para estar cerca de su familia. “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, recordó.

Sobre su decisión, la modelo contó que conoce a muchas mujeres “que logran fingir y seguir adelante”, pero que ella no pudo hacerlo. “El respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, subrayó.

Desde hace varios años, Wanda y Maxi están enfrentados en la Justicia. Mientras que ella reclama una abultada deuda por cuota alimentaria que el futbolista se negaría a pagar, él la acusó de no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre. “Aunque no me dejes verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió López en una publicación de Instagram.

Respecto de este reclamo, la dueña de Wanda Cosmetics afirmó: “Es falso que el padre de los nenes no los ve, lo hace cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia”.

En agosto de 2020 Maxi López pasó unos días junto a sus hijos y su actual pareja en Francia Instagram: @officialmaxilopez

Consultada respecto de si habla con los niños sobre López, la hermana de Zaira Nara respondió: “Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.

El gesto de Mauro Icardi que la conmovió

Pese a que su romance con Mauro Icardi desató mucha polémica, ya que era amigo de su exmarido, Wanda aseguró que “fue una relación seria desde el principio”. Y confió que fue ella la primera en hablarle sobre matrimonio.

Luego, contó un gesto que tuvo el futbolista del Paris Saint-Germain que la conmovió muchísimo. “Decidió tatuarse los nombres de mis hijos en el brazo, porque cuando llegara uno de nuestros hijos, no quería que hubiera diferencias”, explicó la modelo, que luego tuvo dos hijas con Icardi. Y resaltó: “Demostró ser sincero y para mí esto es algo muy importante”.

Mauro Icardi se tatuó en 2014 los nombres de los tres hijos que Wanda Nara tiene con su ex Maxi López Twitter: @mauroicardi

En torno a cómo es su relación actual, luego de que circularan rumores de una posible separación de ambos, Wanda confió: “El amor supera muchos obstáculos. Y si la pasión importa tanto, el amor es más“.

Wonder Wanda: mujer, madre y empresaria

La mayor de las hermanas Nara vive repartida entre París y Milán. Además de su línea de maquillajes, es modelo, influencer, mánager de Mauro Icardi y trabaja como panelista en Tiki Taka, un programa de la TV italiana.

“De vez en cuando me preguntan si soy Wonder Woman, pero yo respondo que todas las mujeres lo son”, aseguró Wanda a Confidenze y resaltó que, al igual que ella, muchos de sus amigos famosos llevan a sus hijos a la escuela y son cuidadores 100% presentes. En este sentido, enfatizó que “las italianas y las argentinas son muy parecidas en esto, son madres anticuadas”.

Wanda contó en una entrevista que un representante de artistas la vio en una plaza junto a su hermana y le propuso a sus padres que ambas comiencen a trabajar como modelos publicitarias Instagram

La revista italiana recorrió los inicios de la carrera de la hija de Nora Colosimo y Andrés Nara y explicó que comenzó a trabajar desde los cuatro años en la moda, desfiles, castings y publicidades, entre otros trabajos. “A menudo tenía que renunciar a las fiestas de cumpleaños de mis amigos, pero me gustaba ser el centro de atención y comprendí de inmediato que este podía convertirse en mi futuro. Y así fue aunque también hice teatro, radio y televisión”, confió Wanda.

