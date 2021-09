Brenda Asnicar habló de su primera cita con su millonario novio estadounidense: “Me robó el corazón”

Brenda Asnicar confirmó su romance con Adam Justin, un multimillonario neoyorquino que se dedica específicamente al rubro inmobiliario. La actriz y cantante, de 29 años, instalada en Estados Unidos, reveló cómo fue que este joven empresario, que tiene su misma edad, logró conquistar su corazón.

“Me robó el corazón, fue inevitable volver a enamorarme”, aseguró la ex Patito Feo sobre su nuevo novio a la revista Hola! Según indicó, lo conoció una semana después de aterrizar en Nueva York, en un bar secreto.

Adam trabaja para Justin Management, la compañía inmobiliaria que heredó de sus abuelos. “Le encanta lo que hago, no se esconde y no tiene mambos. Un día dio por hecho que yo era su girlfriend (novia) y quedó”, confió Brenda sobre su pareja.

Enamoradísima, Brenda Asnicar presentó a su nuevo novio Adam Justin Instagram: @basnicar

Brenda siempre fue reservada con su vida privada, desde su último romance con Duki, el famoso trapero con quien convivió durante la cuarentena en 2020, hasta con la imagen de su exmarido, Alejandro Angulo, el empresario que compartió seis años de vida con ella, cuando estaba radicada en Colombia.

Pero desde hacía algunos días, la cantante venía compartiendo misteriosas fotos junto a su nuevo novio en sus historias de Instagram. Sin embargo, no lo arrobaba ni mencionaba, por lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Consultada en torno a por qué la diferencia, la artista se sinceró: “Nunca mostré mucho por respeto a mis parejas. A Adam le encanta lo que hago, no se esconde y no tiene mambos”.

¿Cómo fue su primera cita?

Brenda viajó a Nueva York hace algunos meses en busca de “un nuevo sonido”, deseaba armar una estructura administrativa y crear música. A una semana del aterrizaje, en un speak-easy o bar secreto, conoció a Adam.

Brenda Asnicar mostró fotos de Adam Justin, su novio neoyorquino dueño de la compañía inmobiliaria Justin Managament Instagram: @basnicar

“Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular”, relató la actriz. Y confesó: “No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable”.

Sobre el joven empresario, la cantante contó que “es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza”. Esta última pasión lo llevó a tener su propio equipo de polo, llamado Justin Farms.

Brenda Asnicar presentó a su novio Adam Justin en las redes sociales Instagram: @basnicar

A su vez, indicó que más la enamoró de él es su forma de ser, y lo describió como sencillo, familiero y con un sentido del humor parecido al de ella. Y exclamó: “Tiene unos ojos azules que no se pueden creer”.

“Estoy muy contenta”, reconoció Brenda. Luego, explicó que su pareja conoce Argentina gracias al polo y que, por este motivo, se enteró de que era famosa. “Viaja mucho a Argentina por el polo y después de conocernos sus amigos le contaron quién era yo. Fue lindo arrancar una relación con una persona que no sabía nada de mí”, explicó.

El día que sufrió acoso sexual en Miami

Durante la entrevista, Brenda contó una situación de acoso sexual que le tocó vivir recientemente con un empresario. “Un productor argentino que vive en Miami, un impresentable, me propuso acostarme con él para darme un trabajo. Me contactó para un proyecto y al final de la charla me dijo que iba a tener que hacer “algo” para convencerlo. Fue muy perverso. Tengo todas las capturas de la conversación”, reveló la empresaria.

La protagonista de Gilda, la Serie, comenzó su carrera artística a los 11 años. Consultada en torno a si había vivido una situación similar a lo largo de su vida profesional, respondió: “Nunca en la vida”. Y agregó: “También me dijo que me veía descarrilada y que su equipo le decía que no me contratara. Una psicopateada total. Por suerte estoy rodeada de gente maravillosa que me protege”.

Antes de irse del país, Brenda se había visto envuelta en una polémica luego de que los usuarios salieran a afirmar que en un video que había subido a sus redes sociales, había un plato arriba de una mesa que podría contener drogas, algo que ella desmintió rotundamente.

Fuera de esta terrible experiencia que le tocó vivir, la artista logró formalizar su sello discográfico, que llamó Bandida Records, y comenzó a producir su disco de trap y R&B. A su vez, adelantó que grabó dos videos y que está preparando un show para volver a tocar en la Argentina antes de fin de año.

Finalmente, reveló que su sueño es cantar en el Madison Square Garden. Y confió: “La primera vez que fui le dije a mi papá que quería cantar ahí y él me dijo, sin dudar: ‘Vas a cantar acá'. Esa confianza que tiene mi familia en mí me da fuerza”.

LA NACION