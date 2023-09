escuchar

Josefina Pouso blanqueó su romance con Diego Arvilly de la manera menos pensada. Durante la emisión de Bien de mañana (el trece), la panelista relató el noviazgo que mantiene con el periodista deportivo y reveló qué es lo que la conquistó por completo. “Me hace feliz”, indicó él.

En la emisión de esta mañana, Fabián Doman reprochó que la noticia se diera a conocer en otro programa y no en el de él. La muestra de amor se dio en ReTarde, el ciclo de Radio Pop que conduce José María Listorti y en el cual Pouso fue de invitada. Lo cierto que el equipo también está compuesto por Arvilly, lo que obligó a los tortolitos a confirmar su relación al aire. Tras ello, la producción de eltrece compartió el clip sobre el episodio romántico.

“¿Hay algo entre ustedes o no?”, consultó Listorti al tiempo que Pouso contestó: “Hay, hay”. Acto seguido, los dos periodistas se besaron al aire en la radio y eso quedó en el registro audiovisual que se transmite vía streaming. “Bienvenidos a la familia, chicos. La verdad me pone muy contento”, sentenció el conductor, al tiempo que la imagen se llenó de pétalos de corazones, por los cuales realizaron una broma sobre el episodio romántico.

En cuanto a las particularidades que conquistaron a Pouso, ella señaló: “Me hace reír mucho y yo soy difícil para reírme. No soy tan fácil. Y el cafecito que me trae a la mañana, antes de irme a otro programa, es el que me conquistó. Pero con eso me aflojó un poquito. Después tenemos una hora, almorzamos rapidito”, agregó la periodista.

Josefina Pouso y el beso que le dio en directo a Diego Arvilly (Fuente: Captura de Video)

Lo cierto es que a la vez que la panelista de Bien de Mañana describió qué es lo que más le gusta de su novio, Listorti destacó un gesto de cariño que permaneció en todo el relato: “La manito, la manito de los dos. Haga zoom ahí”. Luego de ello, el periodista deportivo contó: “No puedo creer que me haya dado bola. Y encima, en tan poco tiempo, divertirnos que es lo más importante”.

Una vez que repasaron el archivo, desde Bien de mañana, Diego Rojo pronunció en sintonía a lo que esbozó Doman al inicio: “Muy buen pibe Diego, lo conozco hace muchos años y me alegro mucho por esta relación. No me gusta enterarme así por la tele, pero... él trabaja ahí y es un bocón. Si es por mí, yo no lo blanqueo por mucho tiempo, porque no hace nada de esto. Se lo acabo de escribir, ‘sos un bocón’”.

“Es muy raro que se conozcan mis relaciones. Hace tres semanas que salimos. Mis hijas no tienen ni idea. La hija de él tampoco. Es poco tiempo”, insistió Josefina Pouso, luego de que el resto del panel le recriminó que debería haber revelado su noviazgo desde lo privado y no en el ámbito público.

Lo cierto es que en medio de la discusión, Pampa Mónaco interrumpió la charla y mostró un audio que Diego Arvilly le envió. “Lo que les puedo decir es que el poco tiempo que llevamos juntos es muy lindo, que Josefina me hace muy feliz. Ya puedo decir que la amo”, soltó el periodista deportivo. Ante la sorpresa, Pouso señaló su celular y concluyó: “Por acá hay un montón de cosas muy lindas”.