escuchar

Horas después de que se diera a conocer la supuesta polémica entre Ana Rosenfeld y Fabián Doman por la participación de la abogada en el ciclo televisivo del periodista, fue la propia protagonista quien tomó la palabra y negó un conflicto. En su testimonio, desmintió las supuestas asperezas entre ambos y relató cómo fue el contacto para participar en el programa. Además, se refirió a la tensión por la no invitación de Viviana Salama a su cumpleaños.

El tema había sido presentado minutos antes por Laura Ubfal en Intrusos (América TV). Allí, la periodista contó que se produjo un desencuentro entre la abogada y el conductor. Todo comenzó cuando desde la producción de Bien de Mañana (eltrece), el nuevo ciclo de Doman, hablaron con Rosenfeld para intentar sumarla como panelista.

Tras negociar, llegaron al acuerdo de que ella asista dos veces por semana. Luego, el ciclo acordó con Mauricio D’Alessandro para que pueda participar de invitado, en su carácter de abogado, en cualquier emisión. Con estos términos establecidos, cuando Rosenfeld quiso formar parte del programa, se encontró con que ya no tenía lugar. De acuerdo a lo que reveló Ubfal, esto habría sido un pedido de Doman.

Ana Rosenfeld desmintió el conflicto con Fabián Doman

Poco después de esta noticia, la abogada se comunicó por teléfono con el programa de espectáculos y desmintió que exista algún problema entre ambos. “Doman no me odia, ni yo lo odio a él”, definió ya en el comienzo de la entrevista.

A continuación, explicó que la productora del ciclo que encabeza el periodista le propuso ser panelista fija, cuestión que le resultó “absolutamente imposible” por los horarios de sus obligaciones laborales: “Le dije que podría una vez por semana, si hay algún tema jurídico que les interese, pero nada más”.

La supuesta polémica se habría producido por la no participación de Ana Rosenfeld como panelista del programa de Fabián Doman captura de video

“Para mí, de vez en cuando ir convocada por un tema particular o cuando hay cosas fuertes... En lo que yo sé hacer, a mí me gusta ir porque el periodismo necesita de los abogados como auxiliares”, agregó. Lejos de cualquier enfrentamiento, Rosenfeld dio a conocer que compartió con Doman el evento que realizó la embajada uruguaya por el 198° aniversario de la Declaratoria de la Independencia.

En ese marco, ambos mantuvieron una conversación: “Estuvimos charlando cosas muy privadas. Hicimos memoria de cosas que nos habían pasado y la verdad que en ningún momento sentí que Doman estuviera enojado conmigo. Si quieren inventar una pelea...”. Además, recordó que el periodista estuvo ofendida con ella porque invitó a Laura de Lillo, expareja del conductor y con quien la abogada mantiene una amistad, a un cumpleaños y no a Viviana Salama, la novia actual de Doman.

“Yo cuando hago cumpleaños de mujeres, invito solamente a mujeres amigas; no invito a las novias de mis amigos, porque la relación es directa”, indicó. Más allá de que solo suele invitar mujeres a ese evento, el periodista estuvo presente y la abogada lo explicó: “Fabián Doman vino a ese cumpleaños no porque estuviera invitado, ya que eran solamente amigas, sino porque hacía muy poquito tiempo había fallecido Marcelo (Frydlewski, su marido) y él se portó recontra bien; me ayudó muchísimo”.

Por último, Rosenfeld argumentó que durante ese tiempo no tuvo oportunidad de generar un vínculo con Salama y que por eso ella no fue invitada. “Doman le tendría que pedir permiso a Viviana para juntarse a tomar un café conmigo”, cerró de forma contundente sobre la posibilidad de reunirse con el periodista para limar asperezas.