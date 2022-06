Jorge Rial habló de Josefina Pouso: “Salimos un par de veces, pero no estoy para ponerme en pareja”

Días atrás LAM (América) comenzó su programa con el anuncio de un nuevo romance. ¿El protagonista? Jorge Rial. Tras separarse de su esposa Romina Pereiro, el conductor recorrió las calles de Madrid junto a otra colega del espectáculo. Se trata de Josefina Pouso, la expanelista de Intratables (América). Tras varias hipótesis, especulaciones y dichos de terceros, el periodista finalmente se refirió a su supuesta nueva relación amorosa.

Todo empezó cuando una amiga de Yanina Latorre los vio juntos en un bar madrileño. Los fotografió y rápidamente la información llegó a la Argentina y según pudieron saber, el vínculo entre ellos habría surgido en marzo. Por su parte, Josefina Pouso habló con LA NACION y se refirió a la relación con el exIntrusos. “Somos amigos. Nos encontramos en Madrid como nos hemos encontrado en Palermo también un par de veces”, sostuvo, y remarcó: “No quiero etiqueta alguna. Nuestra relación no tiene título, nos acompañamos en este momento”.

Ángel de Brito compartió con la imagen de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en las calles de Madrid Twitter @AngeldebritoOk

Pero ahora fue Rial quien tomó la palabra. Tras aterrizar en el país, un móvil del programa que conduce Ángel De Brito lo esperó en Ezeiza con intenciones de conocer más detalles sobre su vida amorosa. “Hace ocho meses estoy separado. Esto no es una libertad condicional donde uno tiene que andar dando explicaciones”, comenzó a decir.

Fue entonces cuando le preguntaron por su encuentro en las calles de españolas con Josefina Pouso. Explicó que tenía programado su propia viaje hacía un tiempo, con reuniones pautadas, y que ella se encontraba en Barcelona. “Yo le dije ‘¿querés venir a ver los Stone?’. Vino. Y vino a esa cena. Después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío”, sostuvo.

La contundente respuesta de Jorge Rial cuando le preguntaron por Josefina Pouso

A su vez, se tomó el tiempo de aclarar que no hay un noviazgo entre ellos. “Estoy solo, muy bien y voy a seguir solo”, enfatizó y agregó: “Josefina es alguien con quien salí un par de veces acá, a partir de marzo creo. Conocí mucha gente en estos meses porque empecé a salir un poco...No digo no enamorarme pero no ahora, estoy bien así”, recalcó.

Por último cerró la entrevista con un contundente mensaje sobre la relación que tiene con la expanelista de Intratables. “Somos amigos y nada más. No estoy en plan de ponerme en pareja”, sentenció.

Qué dijo Romina Pereiro tras los rumores de romance entre Rial y Pouso

En abril de 2019 sonaron campanas de boda en el mundo del espectáculo. Jorge Rial se casó con Romina Pereiro y formaron una familia de seis, con las dos hijas de ella y las dos de él. Sin embargo, y tras varios rumores, en marzo de este año, el periodista confirmó en su programa Argenzuela (Radio 20), el final de la relación. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, indicó.

Romina Pereiro hizo una publicación tras la filtración de las imágenes entre su expareja y Josefina Pouso (Foto: Instagram @romipereiro)

Tras la filtración de las imágenes de su expareja con una nueva mujer, la nutricionista hizo un sugerente posteo y escribió un poema de John Lennon, que entre varias cosas decía: “Nos hicieron creer que el ‘gran amor’ sólo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado”. Sin embargo, aclaró que sus palabras no se referían a ninguna situación en particular e indicó: “Cuando tengo algo que decir, lo digo en forma privada”.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron en abril de 2019 y en marzo de 2022 el periodista confirmó la separación https://www.instagram.com/romipereiro/

Por su parte, Rial remarcó que “no quiere joder a Romina ni a nadie”. Sin embargo, cuando le comentaron los deseos de su exmujer de que la información hubiera salido a la luz de un modo ‘más prolijo’, él respondió: “Estoy separado hace 8 meses, no tengo que ir a mi agente a preguntarle si puedo salir... En cuanto a Romina, la prolijidad tal vez hubiese sido...Pero bueno hay parte de la historia...está todo bien”, culminó.