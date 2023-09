escuchar

Marixa Balli le respondió a Marcelo Tinelli tras ser ninguneada en El Bailando 2023 (América) por su polémica visita al programa la semana pasada junto a Fátima Florez. Desde el sillón de LAM (América), la empresaria no contuvo sus palabras y le envió un mensaje picante al conductor del certamen: “Lo sigo cuidando, mientras él me minimiza, yo lo cuido”.

La respuesta de Marixa Balli a Marcelo Tinelli

Al inicio de LAM, el panel analizó los dichos de Tinelli en referencia a Marixa durante su programa. No obstante, la empresaria, quien aseguró que se encontraba dolida por la situación, le contestó al conductor en directo y sin tapujos, en especial porque Marcelo tocó un tema delicado entre ambos: su antiguo romance secreto.

“Ese día [por el sketch que montó junto a Florez en El Bailando] no estaba enojada. No sabe qué decir. En ningún momento lo miré mal. Me parece que él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar muy bien la realidad conmigo. Entonces, ya es un problema de él, que habla más de su situación”, comenzó Marixa.

Luego de ello, Ángel de Brito opinó que tal vez lo “ponía nervioso” a Tinelli su presencia y que por eso reaccionó así. Tajante, Balli contestó: “Pero que no me invite. A una persona que querés, no la tratás así. Cuando estoy en vivo, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con otras chicas, que hace como un acting”. Al mismo tiempo, agregó: “Yo soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar; sin embargo, callé y callé, porque a él no le convenía que yo hable en ese momento”.

A pesar de la dureza de sus frases, la empresaria resaltó: “Sin embargo, lo recuerdo con mucha felicidad. Los recuerdos no los voy a borrar. La pasé bien. No terminó mal”. En tanto, retomó: “Creo que ese día no me dieron el lugar que merecía. Fue muy bajo, siento que me minimizó. Yo no pedí ir al Bailando”.

“¿Pero vos sentís que te molesta que Marcelo te diga ‘Los caballeros no tienen memoria’?”, consultó Marcela Feudale. Ante ello, Marixa replicó: “No me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa, cambia totalmente los papeles. Podrá tener amnesia, pero gracias a Dios, yo no pierdo la memoria”.

"Prefiero que me olvides", Marixa Balli apuntó contra Marcelo Tinelli

En sintonía con las palabras que esbozó en tono de gracia Tinelli sobre la visita de Balli al programa, la empresaria sentenció: “Sentí que se burló […] Realmente prefiero que se olvide de mí y que no me nombre nunca más. Porque si me va a invitar es para que me ningunee […] Me sentí mal desde el primer momento. Que el enterito no era de mi talle, que había perdido tiempo, que a nadie le moleste nada… Todo un bolud***”.

Con tono de enojo, y a modo de conclusión, Balli insistió: “Yo me engancho en todas las bromas, pero que me bolude***, que me minimicen y que encima, delante de todos, diga: ‘Che, Hope, ¿cuándo yo salí con Marixa?’. ¿Querés que te diga los nombres a los que tenés que preguntar? Tengo código y respeto y la verdad que te quiero. Prefiero que te olvides de mí. Porque si cada vez que me nombres me vas a minimizar y a destratar con La Salada, no, no mi amor… Yo tengo una empresa y me rompo el lomo laburando. Y si me preguntás en este momento qué soy, te digo: Soy zapatera y panelista de Ángel de Brito”.