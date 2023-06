Flor Peña se hizo un drástico cambio de look para su nuevo trabajo, pero casi se arrepiente: “Lloré mucho”

escuchar

Terminadas sus vacaciones y nuevamente en suelo argentino, Flor Peña se preparó para encarar un nuevo proyecto laboral. Para esto, tomó una drástica decisión y pasó por la peluquería para realizarse un cambio de look. Sin embargo, al ver el resultado no pudo evitar admitir: “Lloré mucho”.

El drástico cambio de look de Florencia Peña

Finalizada la exitosa temporada de verano durante la que Casados con hijos se ubicó entre las obras más populares de la calle Corrientes y de cara al inicio de la temporada de invierno que llevará hasta la provincia de Córdoba, Florencia Peña se tomó unas merecidas vacaciones familiares.

En compañía de Ramiro Ponce de León, con quien se casó en el 2022, y de sus tres hijos Tomás y Juan Otero -fruto de su relación con el músico Mariano Otero- y Felipe, a quien tuvo con su actual marido, Flor Peña paseó por los maravillosos parques de diversiones de Disney y luego disfrutó a pleno de las paradisíacas costas de México.

Flor Peña y Guillermo Francella en la obra de Casados con hijos Adrian Diaz Bernini

Terminados los largos días de playa, durante los que aprovechó cada segundo del brillante sol, las aguas turquesas y la abundante vegetación nativa, la actriz volvió a la Argentina para retomar su abultada agenda laboral.

En un principio, fue recibida con la publicación de las ternas de los premios Martín Fierro, los cuales tendrán lugar el domingo 9 de julio y serán transmitidos por Telefe, en donde fue nominada por la conducción de La Puta Ama, el ciclo que condujo a lo largo del año pasado en la noche de América y cuya franja horaria hoy ocupa Fernando Dente con Noche al Dente.

Finalmente, continuó con las grabaciones del ciclo Argentina’s Got Talent que regresará este año a la pantalla de Telefe -todavía sin fecha fija confirmada- con la conducción de Lizy Tagliani. En el jurado, además de la protagonista de Más respeto que soy tu madre, también estarán el cantautor Abel Pintos, la cantante La Joaqui y el bailarín y coreógrafo Emir Abdul Gani.

Flor Peña junto a Ramiro Ponce de León y a sus tres hijos, Tomás, Juan y Felipe instagram @flor_de_p

En medio de esta vorágine, entre viajes, trabajo y el disfrute de su nueva vida como casada, Flor Peña decidió que era momento de otro gran cambio, uno enfocado en su apariencia. Aunque ya hace meses se había despedido con mucho dolor de su icónica melena rubia -la cual la caracterizó durante gran parte de su carrera- y optó por un tono castaño, en las últimas horas se animó a otra drástica transformación: se cortó el pelo.

“Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo... Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”, expresó en sus Historias de Instagram, sentada frente al espejo y entregándose a las manos de su estilista, George Rodríguez, quien trabajó con otras estrellas como Barby Franco, Karina “la Princesita” Tejeda, Belu Lucius y Lourdes Sánchez.

Poco después, publicó un video del momento en el que el peluquero le corta el pelo por la altura de los hombros. Durante el proceso, Peña admitió: “No voy a llorar, ya lloré mucho anoche... es una decisión que había que tomar... ¡Qué estupidez! ¡Señora!”. En la sección de comentarios del posteo, sus seguidores no tardaron en aplaudir su nuevo look y asegurarle que “todo le queda bien”.

