Juan Pablo recibió una dura noticia de parte de su familia y se quebró en Gran Hermano

Las semanas parecen pasar muy lentas para los jugadores de Gran Hermano 2025, quienes ya llevan tres meses aislados del mundo. Esto generó que la producción le propusiera a los familiares de los participantes que les escribieran, una vez más, dos palabras con un fuerte significado, con el objetivo de ayudarlos a transitar el encierro. Uno de los más afectados por esta iniciativa fue Juan Pablo De Vigili, quien se enteró en vivo que su novia lo dejó.

“Las palabras tuyas son muy importantes porque creo que era lo que vos estabas esperando. Te escriben tus hermanos, tus papás y tu cuñado. Toda tu familia. Hay dos. Voy a empezar por la segunda, que es ‘orgullosos’”, comenzó a decirle Santiago del Moro. Luego, agregó: “Pero la primera palabra que ellos eligen para vos es ‘soltero’”.

Al escuchar eso, Juan Pablo no pudo evitar ponerse mal y comentó: “Fuerte. Me lo imaginaba igual”. Cabe recordar que días atrás, cuando se llevó adelante la dinámica conocida como “Congelados”, en la que los familiares y amigos de los jugadores ingresan a la casa para hablar con ellos cara a cara, su novia, Silvana, decidió no asistir y enviarle una grabación en la que se la podía notar muy distante y enojada por hacerla pasar por eso.

Silvana, la novia de Juan Pablo, decidió poner fin a su relación mientras él se encontraba en Gran Hermano (Foto: Instagram @jpdevi)

En un intento de apoyarlo en ese momento difícil, Santiago del Moro le dijo: “No quiero que lo veas desde un lado malo, sino desde el lado de la liberación. Vos buscabas una respuesta y acá la tenés de la gente que más te quiere”. Mientras intentaba mantener la compostura, Juan Pablo le respondió: “Era algo que intuía. Entiendo por qué me dicen eso, así que me quedo tranquilo”.

En referencia a la segunda parte del mensaje enviado por sus familiares, el jugador añadió: “Me pone feliz que me digan que están orgullosos, porque siento que estoy volviendo a ser quien siempre fui. Me perdí un tiempo, pero ahora veo que tengo buena respuesta de los chicos que están acá, los siento como una familia”.

Según confió, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano habría tenido una larga charla con su pareja, en la que ella le remarcó que no estaba de acuerdo con que expusiera su vida privada. “Lo hablé con Eugenia en una charla muy larga que tuvimos una noche. Quien no quiere estar en una etapa tan importante de mi vida no lo merece. Igual está todo más que bien, es una gran persona”, cerró Juan Pablo.