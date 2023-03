Marcos, el ganador de Gran Hermano, tendría novia y los usuarios quedaron desconcertados: “La protegió”

escuchar

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la décima edición de Gran Hermano (Telefe), que celebró la gran final este lunes 27 de marzo. Con el 70,83% de los votos positivos del público, el nombre del salteño fue mencionado por el conductor del reality, Santiago del Moro, pasada la medianoche. Pero, cuando llegó al estudio, una inesperada aparición se llevó todas miradas. Y es que el participante finalista, que aseguró durante toda su estadía en la casa más famosa del país que estaba soltero, tendría pareja.

“La novia de Marcos”, escribió la analista del reality Marisa Brel, desde el plató de Gran Hermano durante la noche de la final, junto a una fotografía en la que aparecía junto a Julieta Illescas. La periodista relató el encuentro: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’”, contó. Y siguió: “Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Marisa Brel compartió una foto junto a Juli Illescas Instagram: Marisabrel

Los usuarios de las redes sociales no salían de su asombro, ya que el salteño mantuvo la versión de que estaba soltero durante toda su estadía en la casa más famosa del país, pero al instante lo halagaron por “tratar de cuidar” a la joven. “Marcos no mintió, solo buscó proteger a su novia de la exposición. Es buen pibe y está enamorado”, señaló uno. “En vez de indignarse, deberían aplaudirlo por cómo la protegió. ¿Se imaginan el hate que le caería si decía que estaba con ella?”, destacó otro. Otro concluyó: “Ojalá sean felices y vivan en su casa Roca con Morita, para siempre”.

